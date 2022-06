Víctima de violencia de género de Ciudad Real clama justicia: "Mi maltratador quebrantó varias veces la orden de alejamiento pero lo han absuelto"

En octubre de 2016 este hombre fue denunciado por malos tratos y hasta que se celebrara el juicio se dictó una orden de alejamiento respecto a la víctima que consistía en un dispositivo telemático, una pulsera en el tobillo, dada la peligrosidad de esta persona.

Pues bien, María, que tiene actualmente 36 años, ha relatado en Onda Cero que con el fallo del juzgado ella ha dejado de sentirse una superviviente plena de la violencia de género. Denuncia que a pesar de que quedó demostrado que su maltratador quebrantó en varias ocasiones la orden de alejamiento, sin embargo la jueza lo ha absuelto.

Lo que se consigue con esta sentencia, dice María, es transmitir a los maltratadores un mensaje peligroso de que se pueden saltar la orden de alejamiento porque no les va a pasar nada, y también otro mensaje a las mujeres que sufren violencia de género de que no están seguras y no pueden confiar en la justicia.

Pide precisamente a la justicia que tome conciencia, que no mire para otro lado y que se tome en serio las órdenes de alejamiento.

Recuerda que cuando su maltratador quebrantaba esta medida saltaban la alarmas en la Policía y en el Centro de Control Cometa, que es el que gestiona las pulseras, pero no podían localizar al hombre porque el dispositivo no estaba en funcionamiento o no tenía batería, por lo que ella se veía obligada a quedarse en casa y no salir a la calle por miedo.

JUAN DE DIOS RAMÍREZ, ABOGADO

En 2019 se celebró el juicio y el hombre fue condenado a más de 6 años de prisión por los delitos de maltrato habitual, violencia sobre la mujer y lesiones. A esto se unió una condena posterior de otros 2 años y 6 meses por el delito de descubrimiento y revelación de secretos. Posteriormente se vio, en sede judicial, el caso del quebrantamiento de la orden de alejamiento.

El abogado de María es Juan de Dios Ramírez, quien ha manifestado en Onda Cero que en el juicio el Centro de Control Cometa presentó unos informes en los que se demostró que el maltratador quebrantó en muchas ocasiones la orden de alejamiento, pero aún así quedó absuelto.

El abogado Juan de Dios Ramírez | OC

Cree que la sentencia del juzgado de Ciudad Real carece de argumentación porque se ha dictado sin perspectiva de género y sin tener en cuenta la garantía de protección de la víctima.

Va a recurrir la sentencia del juzgado porque entiende que debe ser condenatoria. Según Ramírez, el Consejo General de Poder Judicial debería revisar la formación de los jueces en materia de violencia de género, y pide a la justicia que proteja la vida de las mujeres maltratadas y que tenga empatía hacia estas personas.

MARÍA, LUCHADORA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

María Chaparro, que trabaja de enfermera, se ha convertido en una persona muy activa en contra de la violencia de género y en defensa de las mujeres maltratadas.

Ha escrito tres libros sobre esta materia, da charlas y ponencias, ha dirigido proyectos audiovisuales y también ha elaborado trabajos de investigación.