Verano turístico de récord en Ciudad Real desde 2008

El delegado de Economía, Empresas y Empleo en la provincia de Ciudad Real, Agustín Espinosa, ha apuntado a un verano turístico de récord tras registrar un incremento anual de viajeros del 5,4 por ciento y el mejor dato de pernoctaciones desde el año 2008.

Así se desprende de la Encuesta de Ocupación Hotelera correspondiente al mes de julio publicada por el Instituto Nacional de Estadística, en la que se recogen las 42.988 personas que han visitado la provincia ciudadrealeña y las 72.836 que han pernoctado. Una evolución puesta de manifiesto por Espinosa, ya que “representa un incremento del 5,4 y del 7,3 por ciento, respectivamente, en las tasas de variación interanual”.

El responsable del área de Turismo ha atribuido este “magnífico comportamiento” a dos factores principalmente. Por un lado, ha resaltado “el esfuerzo por la calidad que están haciendo los profesionales del sector”, y, por otro, ha aludido al “esfuerzo promocional del Gobierno de Castilla-La Mancha”, logrando así que tanto la provincia ciudadrealeña como el resto de la región no se vean ya como una zona tradicionalmente de paso y sí como una opción más para las familias a la hora de planificar sus vacaciones o escapadas de fin de semana”.

En este sentido, Espinosa ha citado esa apuesta del ejecutivo castellanomanchego por apoyar “eventos de primer orden” que se celebran en la provincia de Ciudad Real relacionados, fundamentalmente, con la cultura, el deporte, ocio o la gastronomía, y que tienen en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro su mayor exponente.

En cualquier caso, y para finalizar, el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo ha incidido en un mensaje claro que considera clave, y es que “sólo aumentando día a día la calidad, podemos seguir mejorando los datos de nuestro sector turístico”, tal y como atestiguan las últimas estadísticas oficiales, que muestran una estabilidad con tendencia al alza en pernoctaciones tras situarse en el noveno puesto a nivel nacional en crecimiento de pernoctaciones, y décima en crecimiento de viajeros entre enero y julio del presente año, sin obviar el segmento de demanda extranjera, que también va a más.