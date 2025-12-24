Un vehículo atropella a un joven de 20 años y a un hombre de 46 en Puertollano

Un joven de 20 años y un hombre de 46 años han resultado heridos en la tarde de este martes tras resultar atropellados por un turismo en la calle Cardenal Monescillo de Puertollano (Ciudad Real), entre la rotonda del puente del AVE y la rotonda conocida como de "las palmeras".

Según ha informado a Europa Press el servicio de atención a urgencias 112 de Castila-La Mancha, el aviso se produjo a las 19.34 horas de este martes.

El joven de 20 años fue atendido en el lugar del suceso y trasladado en ambulancia al Hospital Santa Bárbara de Puertollano, mientras que el hombre de 46 años, que presentaba heridas de más gravedad, tuvo que ser trasladado en una UVI móvil.

Además del personal sanitario, al lugar de los hechos acudieron también efectivos de la Policía Local de Puertollano.