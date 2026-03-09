Vega del Jabalón vuelve a desembalsar al alcanzar el 50% de su capacidad

El pantano de Vega del Jabalón vuelve a desembalsar agua, lo está haciendo desde hace unos días, actualmente con un caudal de más de 3 metros cúbicos por segundo.

Este embalse, que abastece a la comarca del Campo de Calatrava, se encuentra otra vez al 50% de su máxima capacidad y retiene cerca de 17 hectómetros cúbicos de agua.

Es la segunda vez que este pantano tiene que aliviar agua por motivos de seguridad cuando alcanza el 50% de su capacidad, como explicaba en Onda Cero, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Samuel Moraleda.

Más embalses del Guadiana desembalsando en la provincia

Otros cuatro pantanos de la provincia de Ciudad Real situados en la cuenca del Guadiana también continúan desembalsando agua. Son el de Torre de Abraham, que lo hace a una media de 5 m3/seg, está al 100% y almacena 184 hm3.

Por su parte, El Vicario desembalsa con un caudal de casi 8 m3/seg, se encuentra al 97% y retiene 32 hm3.

Mientras, el Gasset, del que se abastecen Ciudad Real y comarca, alivia agua con un caudal de 4,5 m3/seg, está al 92% de su capacidad y almacena casi 36 hectómetros.

Por último, el pantano de Puerto de Vallehermoso desembalsa una media de más de 3,6 metros cúbicos por segundo, registra un volumen de agua por encima de los 6 hectómetros y se encuentra al 96% de su máxima capacidad de llenado.