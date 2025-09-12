Vecinos de Torralba vuelven a rechazar la planta de biometano: "Si Ayuntamiento y Junta siguen apoyando la planta, no les votaremos"

Decenas de personas, unas 500 según los organizadores, participaron en la manifestación que se celebró ayer en Torralba de Calatrava en contra de la ubicación de una planta de biometano en esta localidad.

Esta nueva protesta estuvo convocada por la Plataforma Ciudadana Stop Biometano. La manifestación comenzó en la Plaza de la Villa, transcurrió por diferentes calles y finalizó en la misma plaza.

El portavoz de la plataforma, Rafael Ruiz de Lira, señala que el Ayuntamiento puede retrasar hasta después de las elecciones la licencia de obra para la planta. “Ayuntamiento y Junta temen que no les voten y engañan a los pueblos porque quieren retrasar el tema hasta después de las elecciones locales y regionales”, según Ruiz de Lira.

Y advierte que si el consistorio y la Junta de Comunidades siguen apoyando este tipo de fábrica en Torralba, mucha gente no les va a votar.

Según Ruiz de Lira, el Ayuntamiento de Torralba podía haber dicho no a la Junta para rechazar la ubicación de la planta de biometano en este municipio y entiende que aún lo puede hacer mediante un decreto de alcaldía o con la aprobación por unanimidad del pleno para paralizar su instalación.

Manifestación en Torralba contra la planta de biometano | OC

Subraya que este tipo de plantas no responden a un interés público ni social y además hay un rechazo por parte de los vecinos y señala que la plataforma ha presentado alegaciones pero ni Ayuntamiento ni Junta han contestado.

La planta de biogás de Torralba estaría ubicada a tan solo 1,4 kilómetros del casco urbano y trataría 162.000 toneladas al año de residuos agroalimentarios y de animales.

La plataforma ciudadana denuncia que la planta provocará contaminación y malos olores y será perjudicial para la salud de las personas, además de crear solamente cinco puestos de trabajo