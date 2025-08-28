Vecinos de una pedanía de Mestanza llevan varias jornadas con tan solo tres horas diarias de agua

Los vecinos Solanilla del Tamaral, pedanía de Mestanza (Ciudad Real), vuelven a tener problemas de abastecimiento de agua. Desde el pasado lunes, los habitantes de esta pequeña población, unas 40 personas, solo están teniendo agua durante tres horas al día y la que sale por el grifo es turbia y de color marrón.

Si el pasado mes abril, los vecinos de esta pedanía se quedaron durante un mes sin agua potable porque las lluvias enturbiaron los manantiales que lo abastecen, ahora sufren lo contrario.

El agua de los macederos no llega al depósito en cantidad suficiente como para reponer el consumo. De esta forma, la empresa encargada del abastecimiento, EMASER, informó a los vecinos que “la cantidad de agua disponible en los depósitos es crítica debido al alto consumo de la población en estos últimos días y la irresponsabilidad de algunos vecinos”.

Uno de estos vecinos, José Antonio Nieto, ha manifestado en Onda Cero que el problema se debe más bien a la dejadez de la empresa que no limpia las arquetas y no revisa las conducciones, mientras el Ayuntamiento culpa a algunos vecinos.

Según Nieto, al parecer, de los manantiales que tiene la localidad, hay algunos que están tirando toda el agua fuera de las arquetas de captación y no llega al depósito.

Aviso del Ayuntamiento de Mestanza | OC

Solo con agua 3 horas al día

Los vecinos de Solanilla del Tamaral solo están teniendo agua desde las 13:00 hasta las 16:00 horas, y lamentan que el agua que sale de los grifos está sucia y de calor marrón, la turbidez es total y no se puede utilizar para nada.

Precisamente, este jueves la empresa EMASER evaluará la situación para determinar si continúa la restricción o se puede dar ya el servicio de agua potable las 24 horas al día.

Los vecinos recuerdan que en abril el alcalde de Mestanza, Antonio Pareja, prometió solucionar el problema del abastecimiento instalando un nuevo depósito “si llegaba una subvención de la Diputación”. Pero a día de hoy el depósito no es una realidad, aunque, según dicen los vecinos de Solanilla del Tamaral, de poco iba a servir si no les llega el agua.