Valverde anuncia un Museo del Lanza en Ciudad Real y un remanente de tesorería superior a los 100 millones en la Diputación

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha pasado hoy por los micrófonos de Onda Cero y ha dejado varios anuncios en diferentes temas.

Por un lado, ha avanzado que el próximo año se va a poner en marcha un museo del Lanza, diario público dependiente de la Diputación. Será un museo único en España y se va a invertir en reformar y musealizar las dependencias antiguas del periódico.

Se incluirá la maquinaria que se utilizaba anteriormente para editar e imprimir el diario, que data del año 1942. El proyecto se presentará próximamente.

Inversiones y proyectos para 2026

También para el año que viene se invertirá un 38% más en el área de atención a las personas y habrá una dotación económica importante para carreteras, unos once millones de euros.

Además, la Diputación pondrá en marcha el campo de tiro en la Finca Galiana de Ciudad Real y se iniciarán los trámites para el futuro Museo de la Caza, aunque las obras no comenzarán hasta 2027, fecha en la que está previsto que el actual parque de bomberos, donde ubicará el museo, se traslade al nuevo parque que se está construyendo en la carretera de Piedrabuena.

Miguel Ángel Valverde y Javier Ruiz, director de Onda Cero Ciudad Real | OC

Remanente de tesorería superior a los 100 millones

Miguel Ángel Valverde ha destacado que este año la Diputación nunca había invertido tanto dinero en los ayuntamientos de la provincia, más de 85 millones, y espera que en 2026 esta cantidad sea aún mayor.

Y también ha avanzado que, sin cerrar el presente ejercicio, el remanente de tesorería superará los 100 millones de euros.

Más de 50 fiestas de interés provincial

Además, ha adelantado que la Diputación de Ciudad Real ha aprobado más de 50 fiestas de interés provincial.

Sobre la Feria Nacional del Vino, Valverde recuerda que en 2026 se celebrará Fenavin Match para que la feria no pare y avanza que habrá misiones a Filipinas y Corea del Sur para promocionar este evento.

Y en cuanto al pacto de Gobierno entre Partido Popular y Vox, reconoce que a pesar de que ha habido puntuales diferencias, sin embargo asegura que la relación es buena y positiva en defensa del interés general de la provincia.