Daños materiales pero no personales en el suceso

Valoraciones de los vecinos ante el incendio en Ciudad Real

28/08/2025

El incendio ha dejado calcinada una zona de pastos en la carretera de Piedrabuena y afectada parte de una urbanización cercana al fuego.

Ciudad Real |

El incendio quedó controlado gracias a la rápida intervención de los servicios de emergencia, aunque ha ocasionado importantes destrozos materiales.

Los equipos de emergencia lograron controlar el incendio y la ayuda que recibieron los vecinos por parte de otros ciudadanos fue primordial para prevenir perdidas materiales y personales tal y como ha expresado Rafa, vecino de la zona, "tenemos que agradecer la ayuda de los vecinos del barrio de La Granja que se desplazaron hasta aquí"

Un suceso que se quedó en susto, pero en el que se vivieron momentos de agobio tal y como narran Nerea, joven del barrio. "Empezamos a ver una columna de humo que se acercó hasta la urbanización y fue cuando nos empezaron a desalojar", expresa.

Incendio
Incendio | Emergencia Ciudad Real
