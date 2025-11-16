Usuarios del Avant de Ciudad Real son optimistas pero con cautela ante el incremento de plazas en el tren de las 6:20

A partir de este lunes 17 de noviembre RENFE aumenta la oferta de plazas en el trayecto de los trenes Avant Puertollano-Ciudad Real-Madrid, con salida a las 6:20 horas, dirección a la capital de España.

Estos trenes circularán en doble composición, de lunes a jueves, lo que duplicará la oferta actual y supondrá un total de casi 1.000 plazas semanales.

Este refuerzo forma parte de un plan de mejora por etapas que Renfe está desarrollando para adaptar la oferta Avant a la demanda de los viajeros.

Esta decisión de RENFE llega tras la denuncia que hizo hace poco la Asociación de Usuarios Avant de Ciudad Real, que advirtió del empeoramiento de las condiciones del servicio ferroviario entre Puertollano, Ciudad Real y Madrid, con una reducción del 25 % en la capacidad de plazas disponibles en los trenes de primera hora de la mañana.

El presidente de la asociación, Pablo López, dice que reciben la noticia con optimismo pero aún sin grandes expectativas porque no saben en qué va a consistir esa doble composición y en qué modelo de tren van a viajar.

“Se habla de 1.000 plazas a la semana, pero si se dividen entre los siete días serían poco más de cien al día, y por eso no sabemos si esto va a ser un incremento o bien va a suponer volver a la situación de mayo de 2025, en la que se perdieron 117 plazas diarias, y si ahora habla RENFE de mil a la semana estaríamos volviendo a ese punto de partida”, señala López.

Tampoco saben si esas mil plazas están repartidas en un único trayecto o si son en los dos sentidos, “no tenemos más información”, según el presidente de la Asociación de Usuarios del Avant de Ciudad Real.

López señala que la noticia la asumen con optimismo "pero aún sin nada en firme, esperemos que sea un primer hito en el primer trayecto que es uno de lo más importantes del día y que poco a poco podamos volver no solo al número de plazas que había anteriormente sino también que el tren llegue a las 7:30 horas, que es una hora crítica para mucha gente que tiene que estar en su puesto de trabajo a primera hora o tienen que cruzar Madrid."