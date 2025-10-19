Usuarios del Avant de Ciudad Real y Puertollano denuncian falta de plazas en los trenes

"Más difícil todavía". La antigua expresión circense tiene ahora su aplicación a la situación de los usuarios de la línea Puertollano-Madrid, que se desplazan cada día a trabajar a la capital en el servicio AVANT.

En un comunicado de prensa, la Asociación de Usuarios de los trenes Avant de Ciudad Real denuncia que, además de haber visto aumentada la duración de los trayectos -superando con holgura la hora en la mayoría de los casos-, a la acumulación de continuos retrasos en horarios críticos, y la imposibilidad de llegar a Madrid antes de las 8 de la mañana, se añade, desde hace varias semanas un nuevo y preocupante problema: no hay plazas suficientes.

Desde la incorporación repentina en el mes de mayo de 2025 de la nueva serie S-100 al servicio regular de AVANT entre las dos ciudades, en sustitución parcial de la serie S-104, resulta casi imposible encontrar plaza en los 2 trenes de la primera hora de la mañana con sentido hacia la capital con una antelación razonable.

Esto se debe a una disminución del 25% en el número de asientos en el primer tren de las 6:36 horas. Antes, el trayecto se prestaba con una doble composición del modelo S-104, que constaba de 8 coches y un total de 464 plazas.

Tras la incorporación del nuevo modelo S-100, que igualmente consta de 8 vagones, pero con una menor capacidad, el número de plazas ha disminuido a 347. Por extensión, aquellas personas que no pueden reservar en ese primer tren de la mañana, recurren al segundo, de las 7:18, que igualmente va al límite de su capacidad, y llega a su destino 25 minutos después. Como consecuencia, hay gente que no encuentra plaza en ninguno de los dos.

Esta disminución injustificada y que no se apoya en ningún tipo de estudio de mercado publicado por Renfe o Adif, ha sido relativamente sostenible durante los meses de verano, en los que las vacaciones de los usuarios han dado un respiro a la demanda de plazas.

La situación de falta de plazas se agrava desde septiembre

Desde mediados del mes de septiembre, se suceden en los grupos de WhatsApp los mensajes solicitando que si alguien libera alguna plaza, avise de inmediato para que otro la pueda utilizar. Las plazas liberadas duran apenas segundos, y la demanda es constante. Con un poco de suerte, es posible hacerse con una plaza de última hora en los llamados asientos enfrentados.

En el momento en el que se publica este comunicado, con vistas a la semana entrante, solo hay plazas disponibles para el primer tren de la mañana el viernes 24. El siguiente día es el jueves 30 de octubre, aunque previsiblemente se agotarán a principios de la semana que viene.

La situación exige una planificación de las reservas con varias semanas de antelación y se hace impensable acceder a un cambio de última hora por cualquier circunstancia laboral o familiar, lo cual es impropio de un servicio que condiciona el acceso al trabajo de miles de personas.

La situación fue trasladada al Director de Relaciones Institucionales de Renfe para la región de Castilla-La Mancha, José Luis Blanco, el pasado 10 de octubre, solicitándole la vuelta de la serie S-104 con doble composición para el tren de la primera hora, en las mismas condiciones que se venían dando hasta mayo del 2025.

Aún no hay una respuesta por parte de la compañía, tras indicar que el cambio se estudiaría en función de la operativa de la línea. Mientras tanto, la situación se vuelve aún más difícil, si cabe, para las miles personas que madrugan a diario para trabajar en la capital y traer su sueldo a la región. La asociación exige que la situación se revierta cuanto antes.