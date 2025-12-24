Usuarios del Avant de Ciudad Real entre el optimismo y las dudas con el nuevo "Pase Vía"

La Asociación de Usuarios del Avant de Ciudad Real ha recibido con "bastante optimismo" pero a la vez con "muchas reservas y dudas" el anuncio del Gobierno de España de crear el 'Pase Vía' a partir del 1 de enero, un abono trimestral para cualquier origen y destino Avant, cuyo descuento irá en incremento a medida que se sumen viajes hasta alcanzar el 72%.

El presidente de la asociación, Pablo López, dice que "hemos ido realizando los números y a todas las asociaciones del territorio nacional nos asalta la duda de sobre qué base se van a aplicar esos descuentos teniendo en cuenta que ya no existen las antiguas franjas tarifarias de Renfe, que eran la Tarjeta Plus, la Tarjeta 10-35 y la 45-50".

López asegura que ahora "todo queda en un limbo de descuentos progresivos en función de los viajes que oscilarán entre el 45 y el 72 por ciento, pero no sabemos si se llevarán a cabo sobre la tarifa de un viaje, que si hablamos de Ciudad Real-Madrid ronda los 30 euros casi, o si será sobre una reducción del 50% que se va a basar en la prolongación de esas ayudas que el Gobierno viene aplicando en 2025".

La Asociación, que representa a los viajeros habituales de la línea entre Puertollano, Ciudad Real y Madrid, ha intentado contactar con Renfe para conseguir arrojar algo de luz a este asunto pero por el momento no ha recibido más información.

Subdelegado del Gobierno: "Pase Vía premia a los viajeros recurrentes"

El subdelegado del Gobierno de España en la provincia de Ciudad Real, David Broceño, ha valorado de forma muy positiva las políticas impulsadas por el Gobierno de España para fomentar el uso del ferrocarril como una alternativa real, asequible y sostenible para miles de personas que se desplazan a diario.

David Broceño ha destacado que el Ejecutivo “mantiene medidas que están funcionando y que están teniendo un impacto directo en la economía de las familias y en la movilidad sostenible”, como la gratuidad del transporte ferroviario para la población infantil, los descuentos del 40 % en los servicios de Media Distancia Levante especiales y la bonificación del 50 % en los servicios Avant generales.

En este sentido, el subdelegado ha subrayado que los datos avalan el éxito de estas iniciativas, con más de 14 millones de abonos gratuitos o bonificados vendidos por Renfe, lo que ha supuesto un ahorro acumulado cercano a los 1.500 millones de euros para las personas usuarias.

Asimismo, David Broceño ha puesto en valor el anuncio de las nuevas tarifas ferroviarias previstas a partir de 2026, entre las que destaca la creación de un nuevo abono flexible “Pase Vía”, diseñado para premiar a los viajeros recurrentes, sin necesidad de pagos por adelantado y con descuentos que podrán alcanzar hasta el 72 %.

“El Gobierno de España da un paso más para facilitar la movilidad cotidiana, apoyar a las familias y seguir impulsando un modelo de transporte más justo, más accesible y más sostenible”, ha afirmado el subdelegado, quien ha remarcado que estas medidas refuerzan el compromiso del Ejecutivo con una movilidad moderna y respetuosa con el medio ambiente.