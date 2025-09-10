UGT y CCOO advierten en Ciudad Real que seguirán luchando para reducir la jornada laboral

Delegados de UGT y Comisiones Obreras han celebrado esta mañana una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real para exigir la reducción de la jornada laboral a las 37 horas y media semanales.

Y es que hoy el Congreso vota esta medida que lo más seguro es que no salga adelante debido a la postura contraria ya anunciada por Junts, junto con los votos en contra del Partido Popular y Vox.

Los sindicatos han mostrado su decepción y anuncian que seguirán luchando para conseguir esta medida que consideran de justicia social, ya que afecta a más de 12 millones de trabajadores en el país, según han manifestado Alfonsi Álvarez y Esther Serrano, secretarias provinciales de UGT y CCOO.

Los sindicatos no entienden por qué no se permite que haya un debate parlamentario sobre la reducción de la jornada laboral y recuerda que son 42 años con la misma jornada de trabajo en España, las 40 horas semanales.

Además, recuerdan que el 83% de los catalanes está a favor de bajar las horas de trabajo y más del 75% de los trabajadores de todo el país.

También consideran que es fundamental el control del horario en el trabajo. Y es que, según estos sindicatos, hay exceso de jornada en muchas empresas y por eso señalan que se van a "obcecar" en el que el control horario sea real y efectivo.