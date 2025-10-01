La UCLM consolida la tendencia al alza de la matrícula de grado de primer curso y bate récord

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha formalizado 6.677 matrículas de estudiantes de primer curso de grado, lo que supone una tasa de ocupación global del 104,9 por ciento de las 6.340 plazas ofertadas por la institución para el periodo académico 2025/2026 y un incremento de casi cinco puntos con respecto al curso anterior.

Los resultados representan “un récord” de matrícula de nuevo ingreso en estudios de grado y consolidan la tendencia ascendente de la institución. “Los datos reflejan que tenemos una universidad sólida, diversa y en crecimiento, porque se han superado todas las previsiones; y que la Universidad se consolida como un motor de cohesión y desarrollo regional” ha subrayado hoy la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, Amaya Romero, durante el transcurso de una rueda de prensa celebrada en el Rectorado de Ciudad Real en la que se han presentado los datos de titulaciones oficiales, -grado y máster-, y en la que ha estado acompañada por el vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación, José Manuel Chicharro; y el director del Área de Gestión Académica de la UCLM, Ángel Patiño.

Extrapolando los datos por campus, en Albacete se ofertaban 1.660 plazas y se han ocupado 1.784 (un 107,5 %); en Ciudad Real ha habido 1.912 matrículas frente a 1.755 plazas (un 108,9 % de ocupación); en Cuenca, la oferta era de 985 plazas y se han alcanzado las 924 matrículas (93,8 %); y en Toledo se han registrado 1.481 matrículas sobre 1.380 plazas ofertadas (un 107,3 % de ocupación).

En la sede de Almadén la oferta de plazas fue de 85 plazas y las matrículas 109 (un 128,2 %); y en Talavera de la Reina, 467 matrículas frente a 475 plazas ofertadas (el 98,3 % de ocupación).

Asimismo, desglosando tales datos por ramas de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura alcanza una tasa de ocupación del 117,5 %, Ciencias del 116,5 %, Ciencias de la Salud del 102 %, Arte y Humanidades del 86 % y Ciencias sociales y Jurídicas del 101,8%.

Durante su intervención, la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad ha hecho alusión al “atractivo creciente de la UCLM más allá de nuestra región”, ya que tres de cada cuatro estudiantes de primero de grado matriculados este año académico en la Universidad regional proceden de Castilla-La Mancha, mientras que el resto, un 23,18 %, llega de otras comunidades autónomas.

Este porcentaje ha experimentado un crecimiento progresivo en los dos últimos cursos: para el 2024/25 fue del 20,95 % y para el 2023/24 del 18,76 %.

Amaya Romero ha recordado que la UCLM mantiene un catálogo de 54 grados y 13 dobles grados, a los que este curso se suman tres nuevas titulaciones dobles: Ingeniería Informática + ADE, Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria + Biotecnología, e Ingeniería Química + ADE, las cuales “han tenido muy buena acogida en su primer año de implantación”; al igual que las de Psicología, Matemática, Ingeniería Biomédica o Física que, en su ya tercer curso de implantación, continúan creciendo y superando las plazas ofertadas.

Por último, la vicerrectora ha expresado el compromiso de la institución académica de seguir trabajando para que la UCLM continúe siendo “un referente de calidad, inclusión y oportunidad para todos los jóvenes”.

Matrículas en másteres

Por lo que respecta a la matrícula en los másteres oficiales, el vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación ha apuntado que se ha cubierto el 90,6 por ciento de las 2100 plazas ofertadas, alcanzándose la cifra de los 1903 estudiantes matriculados, lo que supone un incremento del 10,3 por ciento con respecto al curso 2024/2025.

En total, según ha recordado Chicharro, la oferta académica de másteres universitarios oficiales para el curso 2025/2026 en la UCLM se eleva a 61, siete más que el curso anterior. Se trata de los másteres en Investigación Básica y Aplicada en Fauna Silvestre, en Arquitectura, en Terapia Ocupacional en Salud Mental, en Grabado, Diseño Gráfico y Documentos de Valor, en Big Data y Computación en la Nube, en Inteligencia Artificial y en Materiales Avanzados.

Además, la UCLM amplía a tres las titulaciones con itinerario de formación dual con la implantación del Máster Universitario en Innovación y Desarrollo de Alimentos de Calidad con formación en la industria, un contrato laboral y la posibilidad de finalizar los estudios trabajando en una empresa.

El programa estrella de la oferta de másteres oficiales de la UCLM continúa siendo el de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, que aglutina a casi a un tercio del total de estudiantes de máster en esta universidad: 530.

Por último, el director del Área de Gestión Académica de UCLM ha indicado que la campaña de gestión del proceso de admisión de estudiantes ha funcionado “de forma correcta, pese a la complejidad del proceso”.