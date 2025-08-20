Tres detenidos en Alcázar de San Juan por varios delitos de robo con violencia en la pedanía de Cinco Casas

La Policía Nacional ha detenido en la pedanía de Cinco Casas, perteneciente al municipio de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), a tres varones, de entre 26 y 29 años de edad, como presuntos autores de varios delitos de robo con violencia e intimidación a vecinos de la localidad.

Los delincuentes actuaban de forma coordinada, seleccionaban a sus víctimas y las abordaban de manera sorpresiva, no dudando en usar objetos contundentes contra sus objetivos, a los que en ocasiones causaban lesiones de diversa consideración, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

En uno de los casos, la víctima fue abordada por la espalda, arronjándola al suelo, para luego recibir fuertes golpes con una barra metálica así como dos pinchazos con un cuchillo en la cabeza, provocándole lesiones de gran consideración por lo que fue trasladado por los servicios médicos al hospital de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Ante la gravedad de los hechos, los agentes de Policía Nacional iniciaron una ardua investigación, que presentaba como complicación que los presuntos autores carecían de domicilio conocido, dado que se trataba de trabajadores temporeros que se encontraban en la zona de forma circunstancial.

Las pesquisas llevadas a cabo por la Policía Nacional, así como un dispositivo de vigilancias y control que estableció en la zona de forma inmediata, permitieron localizar y detener a los tres presuntos autores de los delitos de robo con violencia e intimidación que se estaban cometiendo en la pedanía de Cinco Casas.