Un trabajador de 19 años resulta herido tras caerle encima una máquina en Puerto Lápice

Un trabajador de 19 años de edad ha resultado herido este miércoles tras caerle encima una máquina equilibradora en una empresa agroalimentaria de la localidad ciudadrealeña de Puerto Lápice.

Europa Press

Ciudad Real |

El herido fue trasladado al Hospital General de Ciudad Real
Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el accidente ha tenido lugar a las 9.15 horas en una empresa ubicada en la calle Cervantes, cuando al afectado le ha caído encima una máquina equilibradora, atrapándole las piernas.

El herido, tras ser liberado por bomberos de Alcázar de San Juan, ha sido atendido por un médico de Urgencias y una UVI y trasladado en helicóptero sanitario al Hospital General de Ciudad Real.

Hasta el lugar también se han acercado efectivos de la Guardia Civil.

