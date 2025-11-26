La tertulia "Hasta la bola" de Onda Cero Ciudad Real entrega sus premios taurinos

Onda Cero Ciudad Real ha entregado los IV Premios "Hasta la bola" en un acto que se ha celebrado este jueves en el Hotel Guadiana con la asistencia de unas 130 personas.

Este año los galardonados han sido cinco en total. Por un lado Nacho Lloret, empresario de la plaza de toros de Ciudad Real, y el diestro Samuel Navalón, tras su brillante temporada y por las dos últimas actuaciones en Ciudad Real.

Francisco Delgado entre Sito Cantero y Marcelino Abenza | Onda Cero

Nacho Lloret recibe el premio de manos del alcalde de Ciudad Real | Onda Cero

También han sido premiados la Escuela Taurina de Ciudad Real, dirigida por Diego Ortega, el que ha sido durante mucho años presidente del coso de la capital provincial, Francisco Delgado, e igualmente se ha reconocido el gesto que tuvo Beltrán el Blonda, un chaval de doce años que se puso a torear frente a una concentración de antitaurinos una tarde de feria en Ciudad Real.

Samuel Navalón junto a la vicepresidenta de la Diputación, María Jesús Pelayo | Onda Cero

Miguel Ángel Valverde entrega el premio a Diego Ortega, de la Escuela Taurina de Ciudad Real | Onda Cero

Beltrán "El Blonda" junto a Francisco Pérez | Onda Cero

La tertulia "Hasta la bola" es la decana de la prensa taurina en la provincia y se emite cada viernes en Onda Cero Radio Ciudad Real a partir de la una de la tarde, con la participación de Sito Cantero, Marcelino Abenza, Consoli Romero y Javier Ruiz.

El objetivo de esta tertulia es fomentar los valores y la cultura del toro entre el público en general, convencida de que la tauromaquia es, como decía Federico García Lorca, "el arte más culto del mundo".

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha reafirmado el compromiso de la institución provincial con la Tauromaquia y ha destacado “la importancia de preservar y promover la cultura taurina en nuestra provincia”, señalando que la Diputación mantendrá su apoyo firme a todas aquellas iniciativas que contribuyan a reforzar esta tradición profundamente enraizada en la identidad ciudadrealeña.

Ha subrayado Valverde que esta escuela “representa el futuro de la Tauromaquia en nuestro territorio, un proyecto que conjuga formación, tradición, valores y proyección cultural”. Ha remarcando, además, que el apoyo de la Diputación se extiende también a las escuelas taurinas de Miguelturra y Alcázar de San Juan, “dos proyectos que complementan un ecosistema formativo imprescindible para garantizar la continuidad de la Fiesta desde una vertiente pedagógica, profesional y responsable”.

Tras destacar el apoyo a los toreros de la tierra y a la inclusión de un festejo en las celebraciones del Día de la Provincia, el presidente de la Diputación ha felicitado a los responsables de la tertulia Hasta la Bola por “mantener vivo el pulso de la afición en la provincia” y por consolidar unos premios que reconocen el esfuerzo, la entrega y la trayectoria de los profesionales que han marcado el devenir taurino de este 2025.

Por su parte, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha aprovechado la ocasión para felicitar a la emisora de radio, que cumple 35 años, por convertirse en este tiempo “en uno de nuestros referentes más claros de libertad y de información veraz, y lo hacen participando en todo lo que es la vida de nuestra ciudad”, y un buen ejemplo de ello, tal y como ha considerado Francisco Cañizares, es esta tertulia taurina, “que es un referente y es además un modo de aportar en un tejido importantísimo para la cultura de Ciudad Real y para el tejido productivo de una provincia eminentemente taurina, donde hay plazas, ganaderías, toreros… y donde hay miles de aficionados que a lo largo y ancho de la primavera, el verano y un poco del otoño, llenan las plazas de la provincia y convierten el espectáculo taurino en un referente de las fiestas de nuestros pueblos”.

Javier Ruiz, director provincial de Onda Cero Ciudad Real | Onda Cero

Mientras, el delegado provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades, Francisco Pérez, ha destacado la importancia que el mundo de la tauromaquia tiene en Castilla-La Mancha y el apoyo que el Gobierno regional ha dado a este sector.

De hecho, la tauromaquia supone un peso importante del PIB de Castilla-La Mancha, ha dicho Pérez, ya que en esta última temporada ha supuesto 400 millones de euros en la región, con 10.000 puestos de trabajo generados y 1.600 festejos taurinos organizados. Para el representante de la Junta, "los toros son cultura y forman parte de nuestras raíces."

Durante el acto de entrega de los premios "Hasta la bola" ha actuado la cantaora Laura García y se ha servido un vino español de la tierra.