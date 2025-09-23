Teatro y música, platos fuertes de un intenso octubre cultural en Ciudad Real

Octubre vuelve a traer una agenda cultural muy intensa y variada en Ciudad Real. El concejal de Cultura, Pedro Lozano, ha dado a conocer las principales citas de un mes que tiene una oferta “absolutamente ecléctica” pensada para todo tipo de público, en la que el teatro y la música destacan como reclamos principales junto a eventos ya clásicos en el calendario como el XII Manchacómic o el VII Festival de Swing.

La cartelera teatral en el Quijano comenzará el día 1 con la puesta en escena de “Te sales un rato”, a cargo de la Asociación Ateneo de Juan de Ávila. El jueves 2 llegará “Malditos tacones”, con Luisa Martín y Olivia Molina. El jueves 23 Gabino Diego y Jesús Cisneros, entre otros, darán vida al “Pijama para seis”. Y el jueves 30 “La dama duende”, con Silvia Acosta y Luis Rallo. Además, el viernes 31 se ha programado el “Gran circo acrobático de China”.

La música tiene también un papel sobresaliente en la programación de octubre. La primera de las citas será el sábado 4 con la gira de Los Brincos por su 60 aniversario. El jueves 9 habrá un recital de música y poesía protagonizado por Manuel Juliá y por Shuarma, cantante de Los Elefantes. Y un día después la Orquesta CLM Sinfónica interpretará el concierto “Genios”.

El día 16 Universijazz en colaboración con Real Jazz traerán a Ciudad Real a Chano Domínguez. El sábado 18, zarzuela con la compañía Lírica Ibérica que representará “La del manojo de rosas”. El jueves 24 la asociación Alcer programa el concierto benéfico “Rock Dealers” y el sábado 25 se celebrará un show musical “Gospel and soul” a cargo del Coro Gospel de Córdoba.

Además, tras el parón veraniego, regresan los Lunes Musicales al Antiguo Casino con cuatro citas en octubre: “Ecos de Breogán” con un cuarteto de cuerda; “Memoria inquieta” con Mario Fierro Trío; “Alma popular y sentimiento romántico”, con Ana María Badía y José Ramón García; y “De la luz a la sombra”, con Manuel Santapau.

La programación cultural de octubre incluye también la presentación de “El plano-censo de Sofi Heredia y Ruiz Arche” el martes 14 en el Antiguo Casino, en donde se celebrará un ciclo de conferencias los miércoles.

Y para completar la oferta, los museos municipales programan nuevas exposiciones a lo largo del mes

Éxito de la venta de abonos del Quijano

Durante la presentación de la programación cultural de octubre, el concejal de Cultura ha valorado la gran respuesta que ha obtenido la oferta de los abonos teatrales en el Teatro Quijano para la nueva temporada de otoño. Pedro Lozano considera que ha vuelto a obtener “un exitazo” puesto que los 300 abonos puestos a la venta se agotaron en apenas 5 minutos en internet y en poco más de una hora en la taquilla del Teatro.