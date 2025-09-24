Taller sobre violencia de género en Ciudad Real: "Las mujeres mayores denuncian menos porque no detectan que lo que sufren es violencia"

Las mujeres mayores no denuncian situaciones de violencia de género porque les cuesta detectar que lo que sufren es precisamente este tipo de violencia.

Así lo ha asegurado Mónica Ramos, coordinadora técnica del Grupo Social UNATE, que hoy ha estado en Ciudad Real para impartir un taller de sensibilización y formación sobre violencia machista contra mujeres mayores de 65 años, organizado por la Fundación PEM y la asociación de mujeres rurales AFAMMER.

El objetivo del taller es sensibilizar y formar a profesionales que trabajan con estas personas. Mónica Ramos recuerda que además de la física también existen otros tipos de violencia, como las de control, psicológica, sexual y económica, que no suelen detectar las mujeres mayores.

No hay porcentajes ni cifras concretas sobre la violencia de género que sufren las mujeres mayores, dice Mónica Ramos, porque apenas existen investigaciones sobre estos asuntos que pongan el foco en esta población.

Señala que las mujeres mayores son las que menos denuncian por maltrato machista y recuerda que el 30% de las mujeres que este año han fallecido en España a mano de sus parejas o exparejas tenían más de 65 años de edad.

Además, subraya que las mujeres mayores que llevan mucho tiempo sufriendo violencia de género son las que tienen peor salud.

Mónica Ramos ha manifestado que “muchas de las campañas que se hacen en torno al 25N (día contra la violencia de género) sitúan la violencia en las adolescentes, las jóvenes o mujeres que tienen hijos pequeños, pero dejamos muy de lado a mujeres mayores, a mujeres del medio rural o mujeres con discapacidad y creo que hay que ponerlo en la agenda”.

Libro para favorecer el emprendimiento femenino

Por otro lado, en el acto que AFAMMER ha organizado hoy en Ciudad Real también se ha presentado el libro “Conviértete de referente a estrella”, escrito por la dominicana Irene Morillo, que ha ofrecido una charla.

El libro habla sobre el emprendimiento y liderazgo y la autora considera que la mujer que quiera emprender debe tener en cuenta tres claves importantes: tener un objetivo claro, tener una oferta clara del servicio o producto y trabajar con una estrategia de cómo llegar al público.