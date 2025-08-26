Suspenden el concierto de Maka en Daimiel por la baja venta de entradas

El concierto que el cantante Maka iba a dar en Daimiel, con motivo de sus próximas fiestas, ha quedado suspendido debido a la baja venta de entradas.

El concierto del cantante y compositor granadino estaba fijado para el próximo 4 de septiembre, en el marco de la gira “Aura Tour 2025”.

A través de un comunicado oficial, la organización informa que en las próximas 48 horas se procederá a la devolución íntegra del importe de todas las entradas adquiridas online.

Mientras, el dinero de las entradas físicas podrá devolverse a partir de hoy hasta el día del evento en el punto de venta oficial, Frutos Secos Morales.

La organización siente las molestias ocasionadas y agradece la comprensión de todos los seguidores.

El concierto de Maka ha sido sustituido por “Daimiel Urban Fest”, con las actuaciones de Alvama Ice y Nyno Vargas, también el 4 de septiembre a las 22:00 horas y entrada gratuita.