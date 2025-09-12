El subdelegado del Gobierno destaca la baja tasa de criminalidad en Ciudad Real: "Tranquilidad porque esta provincia es muy segura"

El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, afirma que hay que tener tranquilidad porque esta provincia es muy segura, según los últimos datos de criminalidad que se han conocido.

En una entrevista concedida a Onda Cero, Broceño ha señalado que el número de delitos es bajo en esta provincia aunque en el primer semestre del año hubo un pequeño incremento, debido sobre todo a los delitos relacionados con la ciberdelincuencia.

A Broceño también le preocupa, no por el número sino por la gravedad, los delitos relacionados con agresiones sexuales y violencia de género. Hasta agosto, en la provincia de Ciudad Real había 1.149 mujeres incluidas en el sistema VioGen, de las que el 84% son víctimas con órdenes de protección, y la mitad están relacionados con casos de relevancia y por lo tanto se teme por su integridad física.

Agresiones a sanitarios

En cuanto a los episodios de violencia, verbal o física, contra profesionales sanitarios en la provincia, el subdelegado del Gobierno asegura que hay que tener tolerancia cero y pide a estos trabajadores que denuncien.

En 2024 hubo 15 denuncias de agresiones a sanitarios, y solo en lo que llevamos de este ya hay 25. A pesar de este aumento, David Broceño asegura que la situación no está descontrolada.

Retrasos en el AVE

El subdelegado también se ha referido a infraestructuras de comunicación. Sobre los continuos retrasos en los trenes AVE y Avant que conectan Ciudad Real y Puertollano con Madrid, es consciente del enfado de los usuarios pero recuerda que desde que se puso en marcha la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla no se habían acometido mejoras, y el hecho de que se hayan incorporado más compañías ferroviarias y nuevas tecnologías ha provocado que se incrementen las incidencias.

Por eso, el Gobierno está invirtiendo más de 700 millones de euros para mejorar esta línea ferroviaria.

Inversiones en carreteras

Además, el subdelegado del Gobierno subraya que desde el año 2018 se han invertido 152 millones de euros en la mejora de carreteras en esta provincia.

Cabe destacar los más de 5 millones de euros que se están invirtiendo en la rehabilitación de la Nacional 430 y avanza que ya se está en la fase final del estudio informativo para mejorar en su totalidad esta carretera.

Sin novedades en la A-43 y autovía Toledo-Ciudad Real

En cuanto a autovías muy demandadas para la provincia, David Broceño reconoce que no hay novedades. Sobre la A-43 dice que es necesario que las comunidades autónomas afectadas consensuen el trazado.

Y en relación a la autovía Toledo-Ciudad Real señala que se tiene que buscar una opción diferente ya que la justicia tumbó el trazado por la zona de los montes debido a motivos medioambientales.