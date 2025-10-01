El subdelegado del Gobierno anuncia la implantación de una Unidad de Prevención y Reacción (UPR) en Ciudad Real

La Policía Nacional ha celebrado hoy en Ciudad Real los actos por el Día de sus Patronos, los Santos Ángeles Custodios, evento en el que cada año se imponen las condecoraciones al Mérito Policial a los agentes que han destacado por actuaciones en el trabajo policial.

El acto ha estado presidido por el subdelegado del Gobierno de España en Ciudad Real, David Broceño; y el comisario principal José Alberto Camacho, jefe provincial de Policía Nacional; junto al alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, el comisario jefe de operaciones Santiago Fernández y el secretario general de la Comisaría Provincial Eugenio Palomares.

En su intervención, el subdelegado del Gobierno ha querido poner en valor el compromiso diario de los agentes: “Hoy celebramos el Día de la Policía Nacional y la entrega diaria con la que servís a Ciudad Real y a España. Este uniforme significa ley, templanza y cercanía. Lo vemos cuando un comercio abre con calma, cuando una familia regresa a casa sin sobresaltos, cuando una víctima encuentra una puerta segura”.

UPR, PAD y VIDOC

El subdelegado ha anunciado además la próxima implantación en Ciudad Real de una Unidad de Prevención y Reacción (UPR), que reforzará la presencia policial y mejorará la gestión de incidentes y eventos, así como los avances en la expedición de documentación con la puesta en marcha de Puntos de Actualización de Documentación (PAD) en distintos municipios y el nuevo vehículo VIDOC, que permitirá expedir DNI y pasaportes en cualquier punto de la provincia.

José Alberto Camacho y David Broceño | OC

Medalla de plata al mérito policial en el acto nacional

Especial mención a la concesión, mañana 2 de octubre en los actos centrales de la Policía Nacional en Vigo, de la Medalla de Plata de la Orden al Mérito Policial al agente de la Comisaría Local de Puertollano, Pedro López, quien fue atacado y gravemente herido con un arma blanca en un supermercado de Úbeda (Jaén), “esa decisión no sale de un manual; sale de una forma de entender la vida. Su recuperación progresiva nos alegra y su ejemplo nos compromete”, ha subrayado el subdelegado.

Actuaciones relevantes

David Broceño ha puesto en valor operaciones desarrolladas en la provincia, como la operación Keiko en el barrio de San Martín de Porres de Ciudad Real, y la detención de los responsables de la agresión en el Hospital General Universitario de la capital ciudadrealeña, subrayando la importancia de la coordinación entre instituciones y de la acción policial decidida.

Además, ha hecho referencia a los retos de la ciberdelincuencia y a la lucha contra la violencia de género, señalando que “la igualdad no es un debate: es prevención en las aulas, educación afectivo-sexual, atención 24/7, formación a profesionales y recursos donde hacen falta”.

El subdelegado del Gobierno pasa revista a la formación de agentes de la Policía Nacional | OC

Un servicio integral y comprometido con el ciudadano

Por su parte, José Alberto Camacho ha destacado que Ciudad Real cuenta con una Policía Nacional que asiste y protege día y noche a sus ciudadanos, facilitando la formalización de denuncias en todas y cada una de sus cuatro comisarías a cualquier hora del día, investigando así todos los hechos delictivos en tiempo real; con más de 100.000 llamadas recibidas en la sala CIMACC-091 en el último año, para las que los agentes han invertido un tiempo medio de atención de menos de tres minutos para desplazarse y personarse físicamente allá donde habían sido requeridos de urgencia.

Dotaciones policiales que han prestado hasta 150 servicios humanitarios graves con situaciones tan diversas como la aplicación de torniquetes, reanimaciones cardiopulmonares RCP incluidas la aplicación de los desfibriladores DESA, traslados de ciudadanos impedidos a centros asistenciales, accesos domiciliarios de urgencia y un largo etcétera de asistencias sanitarias en la vía pública.

Labores de Seguridad Ciudadana que complementan las propias de investigación y prevención, conformadas por unidades operativas, unidades de investigación, inteligencia y coordinación altamente capacitadas y formadas en numerosas especialidades como ciberdelincuencia, trata de seres humanos, violencia de género, policía científica, delitos de odio, terrorismo, extranjería, cooperación internacional, participación ciudadana, igualdad, idiomas, y riesgos laborales.

Camacho ha querido destacar también la cercanía, proximidad y confianza que transmite la institución que, a través de sus cuatro delegaciones de Participación Ciudadana y junto a la Unidad Provincial de Seguridad Privada han participado en más de 600 jornadas formativas en todas y cada de las instituciones educativas y sanitarias.

Ponencias y conferencias impartidas en colegios, institutos, centros universitarios y de formación profesional además de colegios profesionales, hospitales y centros de salud; para formar y prevenir a alumnos y trabajadores en labores de seguridad, prevención y colaboración con la Policía Nacional.

Reconocimientos

En la Comisaría Provincial de Ciudad Real se han concedido diecisiete condecoraciones a miembros de la Policía Nacional por su brillante trayectoria profesional y su participación en servicios de especial relevancia.

También se otorga la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco a cuatro personas ajenas al Cuerpo, que fueron distinguidas por su extraordinaria colaboración con la Policía Nacional, concretamente al juez decano y de Vigilancia Penitenciaria, Antonio Moreno de la Santa; al teniente coronel jefe del BHELA 1, Jorge Aguado Hernández; al capitán de la Guardia Civil Carlos Morcillo Marín; y al subinspector de la Policía Local de Ciudad Real Jesús Carlos Vendrell García.

El acto ha contado con la presencia de autoridades civiles y militares, mandos policiales y representantes de distintas instituciones, que quisieron acompañar a los condecorados y a sus familias en este día de homenaje y reconocimiento.