Subdelegación del Gobierno impulsa el programa "50 años en Libertad" con actividades en varias localidades de Ciudad Real

La Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real ha programado una serie de actividades en varios municipios de la provincia para conmemorar los 50 años en libertad que se cumplen en España, una vez que falleció el dictador Francisco Franco.

Desde el 19 de noviembre y hasta el 15 de diciembre se van a celebrar actos en diez localidades: Ciudad Real, Puertollano, Alcázar de San Juan, Miguelturra, y Campo de Criptana, también en Valdepeñas, Manzanares, Almagro, Poblete y Tomelloso.

El subdelegado, David Broceño, ha manifestado que el programa, impulsado por el Gobierno de España, nace con el propósito de recordar cómo se recuperaron las libertades en el país, también para no olvidar el camino recorrido y reforzar el compromiso con los valores que sostienen la convivencia democrática.

Para celebrar “50 años en Libertad” se han programado actividades como un mural conmemorativo, charlas-coloquio, flashmob, visitas guiadas, una exposición, cuentacuentos, un scape-room o un recital de música y poesía.

David Broceño junto a alumnos del IHES Santa María de Alarcos donde se ha celebrado la rueda de prensa | Onda Cero

El acto central se celebrará este próximo viernes 21 en los Jardines del Prado de Ciudad Real con talleres, un mural colectivo, grupos de música y una cápsula del tiempo donde escolares y ciudadanos podrán dejar sus mensajes para que, 50 años después, esa cápsula se abra y se puedan leer.

El acto final será el 15 de diciembre en el complejo ferial IFEDI de Ciudad Real y contará con la participación del monologuista Jesús Arenas.