Sindicatos y patronal valoran positivamente el acuerdo en el convenio del metal de Ciudad Real

Sindicatos y patronal han valorado positivamente el acuerdo alcanzado en la noche del martes en el Jurado Arbitral y que ha puesto punto y final a la huelga indefinida que UGT y Comisiones Obreras habían convocado desde el pasado lunes en el sector del metal de la provincia de Ciudad Real.

La secretaria provincial de CCOO, Esther Serrano, afirma que se cerró un buen acuerdo de negociación colectiva que afecta a casi 16.000 trabajadores del metal en Ciudad Real. Unas de las líneas rojas que habían marcado los sindicatos, la antigüedad, se mantiene.

Además en el convenio colectivo se introduce el plus de parada de 60 euros por cada día trabajado y un incremento salarial del 3,5% para este año, el 4% para 2026 y del 3,75% para 2027, con cláusula de revisión del uno por ciento.

Serrano ha agradecido la lucha que durante dos días han protagonizado cientos de trabajadores del sector del metal de la provincia “porque sin ellos esto no hubiera sido posible”.

Por su parte, el secretario general de UGT FICA Ciudad Real, Antonio Torres, defendía que la lucha sindical ha dado sus frutos y que, gracias al acuerdo, los trabajadores y trabajadoras del sector del Metal de la provincia podrán recuperar poder adquisitivo y ver mejoradas sus condiciones laborales.

El responsable de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT valoraba de manera positiva los términos que recogerá el nuevo convenio colectivo, con mejoras destacables que beneficiarán a un número muy significativo de trabajadores y trabajadoras de la provincia.

“Da tranquilidad y garantiza la paz social en la provincia”, ha dicho Torres, quien valoraba de manera positiva los términos que recogerá el nuevo convenio colectivo del metal de Ciudad Real, con mejoras destacables.

Patronal pide la unidad del sector

Por su parte, la Asociación Provincial de Empresarios de Siderometalurgia (APES) ha reivindicado la unidad del sector y hace un llamamiento a la incorporación de todas las empresas, grandes y pequeñas, para seguir defendiendo el futuro industrial de la provincia.

Ha destacado el reconocimiento, responsabilidad y unidad tras el acuerdo alcanzado para poner fin al conflicto laboral y el presidente de APES, Javier Chacón, ha valorado positivamente la firma del nuevo convenio colectivo del metal de Ciudad Real.

APES destaca que el acuerdo alcanzado refleja el esfuerzo por llegar a consensos y demuestra que el bloque no estuvo en la parte empresarial, sino en la falta de flexibilidad sindical.