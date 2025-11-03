Los sindicatos aseguran que la huelga del metal tiene un seguimiento del 95% en Ciudad Real

UGT y Comisiones Obreras han iniciado este lunes una huelga indefinida en el sector del metal de Ciudad Real. Reivindican un convenio colectivo digno con avances en derechos laborales. Más de 15.000 trabajadores de la provincia están llamados a este paro y según los sindicatos el seguimiento está siendo del 95%.

Ha habido concentraciones en varias localidades, como Valdepeñas, Manzanares, Tomelloso, Campo de Criptana y Puertollano.

En este último municipio, se ha registrado algún incidente en el complejo petroquímico de Repsol, cuando a la entrada del primer turno un autobús que trasladaba a trabajadores ha sido apedreado, lo que ha provocado la rotura de una luna.

El acto central ha tenido lugar en la Plaza Mayor de Ciudad Real, frente a la sede de la patronal FECIR, donde los sindicatos han celebrado una gran concentración.

Concentración de los sindicatos en Ciudad Real | Onda Cero

El secretario provincial de UGT-FICA, Antonio Torres, y la secretaria provincial de CCOO, Esther Serrano, han dicho basta ya, denuncian la cerrazón de la patronal y piden respeto, seriedad, reflexión y sensatez a la parte empresarial tras diez meses de negociaciones con la patronal sin que haya habido avances.

Denuncian que los empresarios del metal pretenden eliminar puntos importantes como la antigüedad o los complementos de accidente y enfermedad.

APES niega que haya recortes laborales

Por su parte, desde la patronal, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Siderometalurgia (APES), Javier Chacón, niega que haya recortes y no entiende la huelga.

En declaraciones a Onda Cero, Chacón asegura que el paro está teniendo un escaso seguimiento en la provincia de Ciudad Real.

Acusa a los sindicatos de tergiversar y no informar bien a los trabajadores y les pide que UGT y CCOO enseñen el documento que se negoció entre ambas partes.