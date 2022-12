Los sindicatos aseguran que ASAJA-Ciudad Real se niega a garantizar el SMI de los trabajadores del campo

La negociación del nuevo convenio ha quedado rota. Los sindicatos representativos de la parte social, CCOO-Industria y UGT-FICA, valoran solicitar la Mediación del Jurado Arbitral para tratar de recuperar el diálogo, pero denuncian que “las propuestas patronales son tan míseras que sería peor para las trabajadoras y los trabajadores firmar el nuevo convenio que exige ASAJA, que seguir con el que tienen en ultraactividad.”

“ASAJA-Ciudad Real está utilizando a las 14.000 personas afectadas por el convenio del Campo como rehenes y como carne de cañón en la visceral oposición política que mantiene algún dirigente patronal de esta provincia contra la Reforma Laboral y contra las subidas del SMI aprobadas por el Gobierno de España”, denuncian los sindicatos. “Ya es residual e incluso pintoresca en el conjunto del país, pero ASAJA Ciudad Real tiene a gala su rechazo a las mejoras del Salario Mínimo interprofesional.”

Hay que recordar que ASAJA-Ciudad Real se negó en 2019 a actualizar los salarios del convenio para acomodarlos al SMI, que el Gobierno de España elevó aquel año un 22%, desde 736 a 900 euros/mes (x 14 pagas en términos anuales). Las tablas salariales arrastran desde entonces ese desfase, incrementado por las sucesivas subidas del SMI.

Ahora, ASAJA propone subidas salariales del 5% durante cuatro años, 2021-2024, “pero, aunque ese 20% total puede parecer una cifra excelente, los salarios base de las categorías más bajas del convenio seguirían sin llegar al SMI al menos hasta el final de 2024. Encima, ASAJA hace esta oferta condicionada a renunciar a la Antigüedad, el único complemento que tiene este convenio”, denuncian los sindicatos.

ASAJA, sin embargo, sí quiere hacer referencia al SMI para establecer el denominado salario de campaña. “Otra propuesta miserable y tramposa. Porque quieren llevar al convenio los 47,36 euros/día en los que está este año el SMI; cantidad que rebaja en 15 euros lo establecido ahora en el convenio para el salario de campaña, que debe incluir la parte proporcional de vacaciones y pagas extras, dando como resultado un salario diario de 62,42€.”

“La posición de la patronal ASAJA es de pura prepotencia y chulería. Porque además saben de sobra que sus exigencias nada tienen que ver con la realidad. No hay ningún empresario agrario de la provincia, o prácticamente ninguno, que no garantice el SMI a sus empleados; y no hay ningún empresario agrícola que encuentre trabajadores de campaña por menos de esos 62,42 euros.”

“Lo único que consigue ASAJA con su empeño en mantener unas tablas salariales por debajo del SMI y un salario de campaña muy por debajo de la realidad es confundir a los propios empresarios del campo de Ciudad Real, que no saben a qué atenerse. Y que hasta se avergüenzan cuando hablan de costes laborales con los de provincias limítrofes”

“Vamos a solicitar una mediación en el Jurado Arbitral para tratar de desatascar la situación y abrir vías para llegar a un acuerdo. Al menos vamos a intentarlo, antes de plantear movilizaciones a principios del año que viene”