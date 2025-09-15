UGT y CCOO no descartan la huelga

Los sindicatos anuncian movilizaciones en el sector del metal de Ciudad Real

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras anuncian movilizaciones en el sector del metal al no alcanzar un acuerdo con la patronal en la negociación del convenio colectivo de la provincia de Ciudad Real. En los próximos días se organizarán asambleas informativas donde los delegados decidirán las protestas que se van a llevar a cabo.

José Luis Juárez

Ciudad Real |

En los próximos días se organizarán asambleas informativas donde los delegados decidirán las protestas que se van a llevar a cabo.

Recuerdan que tras ocho reuniones y después de siete meses desde su inicio en febrero, los sindicatos denuncian que han encontrado una patronal agresiva en sus pretensiones y acusan a los empresarios de mantener posturas inasumibles, endureciendo la negociación con recortes en los derechos de trabajadores del metal.

El secretario provincial de Industria de Comisiones Obreras, Víctor Manuel Arias, recuerda que son 16.000 las personas afectadas por el convenio colectivo provincial del metal y ha pedido respeto, seriedad, reflexión y sensatez a la parte empresarial.

Piden a la patronal que recapacite y reconsidere muchas cosas y no descartan la huelga general en el sector del metal de Ciudad Real.

Los sindicatos denuncian que en la negociación del convenio del metal de Ciudad Real, la patronal pretende acabar con la antigüedad, eliminar los complementos de accidente y enfermedad, no quiere una subida salarial con revisión del IPC y además los empresarios tampoco quieren incluir a los talleres en los pluses de mejora voluntaria.

