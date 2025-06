Siete concejales presentan una moción de censura contra el alcalde de Malagón, Luis Carlos Segura

Siete concejales de la Corporación Municipal de Malagón, seis de ellos pertenecientes al Grupo Popular y otro al grupo no adscrito, que hasta hace poco pertenecía al Partido Socialista, han registrado esta mañana formalmente una moción de censura contra el actual alcalde, Luis Carlos Segura, perteneciente al grupo independiente Somos Malagón.

El pleno de este ayuntamiento está compuesto por 13 concejales, por lo que se prevé que, al ser registrada por 7 ediles, frente a los 4 de Somos Malagón y a los 2 del PSOE, la moción debería salir adelante.

En la moción de censura se señala que el portavoz del PP, Adrián Fernández, será el candidato a ocupar la Alcaldía. Hay que recordar que ya fue primer edil de este municipio durante doce años.

Esta decisión se ha adoptado tras el incumplimiento de su compromiso público de renunciar al cargo de alcalde en el día de ayer, 17 de junio de 2025, compromiso que fue comunicado de manera oficial el pasado 2 de Mayo a la ciudadanía a través de la página web del Ayuntamiento de Malagón mediante un comunicado firmado por él mismo, en el que, de forma expresa, manifestaba lo siguiente:

“Quiero compartir con todos los vecinos una decisión que refleja mi profundo respeto hacia el espíritu democrático de nuestras instituciones y mi intención de no aferrarme a la alcaldía más allá de lo que me corresponde: el próximo 17 de junio presentaré mi renuncia a la alcaldía de Malagón, entendiendo que fui investido a partir de un pacto político concreto que contemplaba dos años de mandato y dado que, actualmente, no existe una mayoría parlamentaria como al inicio de la legislatura”.

Los concejales que han registrado la moción de censura señalan que son tres hechos los que motivan la presentación de dicha moción: la incapacidad para presentar y aprobar los presupuestos de los dos últimos años, por las denuncias interpuestos por los sindicatos por presuntas malas prácticas en materia laboral y de personal y por la situación de abandono y deterioro del municipio.

"El alcalde estaba deslegitimado"

En declaraciones a Onda Cero, el portavoz popular, Adrián Fernández, ha manifestado que Luis Carlos Segura está deslegitimado para ser alcalde y ha indicado que en las conversaciones mantenidas con el concejal no adscrito, Jesús Miguel Domínguez, se habló de que era necesario un cambio de rumbo en el Ayuntamiento "y se ha mirado por el interés general".

Sobre si el concejal no adscrito podría incorporarse al nuevo equipo de Gobierno, en el caso de que se apruebe la moción de censura, Fernández ha asegurado que "de este asunto no se ha hablado"

Hay que recordar que aunque el PP fue el partido más votado en las pasadas elecciones municipales de Malagón, sin embargo el grupo independiente Somos Malagón y el PSOE alcanzaron un pacto para gobernar el consistorio dos años cada uno de estos grupos. Sin embargo, hace unos meses se rompió este acuerdo de gobierno.

En virtud de lo establecido en el artículo 197 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, relativo a la moción de censura al alcalde, y conforme a lo indicado en su apartado c), una vez registrado el documento en tiempo y forma, el Pleno queda automáticamente convocado para su celebración a las 12:00 horas del décimo día hábil siguiente a su registro, lo que tendrá lugar el próximo 3 de julio de 2025 a las 12:00 horas.