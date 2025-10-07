Semana de premios para Serendipia de Ciudad Real: mejor librería de España y Medalla al Mérito Cultural

La librería Serendipia de Ciudad Real va a tener una semana muy intensa en cuanto a reconocimientos ya que va a recibir premios del gremio de editores y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Por un lado, Serendipia recogerá este próximo miércoles 8 de octubre el premio Boixareu Ginesta que le concede la Federación de Gremios de Editores de España como mejor librería del año 2025. Este galardón se entregará en Madrid en el marco de la celebración de la Feria Internacional del Libro.

Y el viernes 10 de octubre recibirá la Medalla al Mérito Cultural en Cómic y Artes Escénicas que concede el Gobierno de Castilla-La Mancha “como modelo innovador que aporta dinamismo cultural a Ciudad Real y que trasciende el modelo de librería tradicional para convertirse en un espacio dinámico.” Este acto de la Junta se celebrará en la localidad albaceteña de Casas Ibáñez.

Uno de los responsables de Serendipia, Ángel Serrano, reconoce en Onda Cero que se sienten abrumados pero encantados por estos premios. Recuerda que la primera librería nació en 2005 y después en 2013 se amplió con el espacio cultura. En una época, según recordaba Serrano, en la que se temía por la desaparición del papel y de los libros.

Sin embargo, Serendipia, que también es editorial, supo reinventarse “y quisimos hacer algo más, queríamos poner en marcha una librería como un espacio de encuentro y de generador de ideas y creo que poco a poco hemos ido encendiendo una lucecita”.

Ángel Serrano ha comentado que “tenían un pequeño proyecto de barrio pero hemos ido aunando esfuerzos, demostrando que con pequeños proyectos y con mucha ilusión también se puede hacer un poco de ruido”.

Serendipia organiza actividades ya afianzadas en Ciudad Real como Manchacomic o ManchaNegra y ha apostado por la innovación y la sostenibilidad y también por dar visibilidad a nuevas voces y “al talento de nuestra tierra, aún queda mucho talento por explotar en Ciudad Real”.

De cara al futuro, el responsable de Serendipia avanza que están trabajando en nuevos proyectos para dar respuesta a inquietudes que incluso el propio público les propone.