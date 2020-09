Sanidad contabiliza 4 fallecidos y 579 casos positivos por coronavirus en Bolaños

La administración no descarta implementar las medidas en esta localidad que se encuentra confinada

En una entrevista concedida a Onda Cero, García ha dicho que se está haciendo un gran esfuerzo por controlar los contagios pero estos siguen incrementándose.

Esto hace que, según el delegado de sanidad, las cifras sean poco halagüeñas. Y aunque no ha querido avanzar si esta semana Sanidad va a decidir prorrogar o no el confinamiento en Bolaños, la situación en Bolaños no invita al optimismo y es posible que se tengan que adoptar más medidas.

A pesar del gran trabajo que están haciendo los profesionales del Centro de Salud, ha dicho Francisco José García, Sanidad va a reforzar esta semana la toma de muestras y la realización de pruebas con un equipo de la Gerencia de Emergencia y Urgencias.

Ha hecho un llamamiento a la población para que cumplan con las recomendaciones sanitarias y ha querido enviar un mensaje: el confinamiento de Bolaños no es una politización sino que se ha tenido que adoptar esta medida por un problema sanitario y epidemiológico.