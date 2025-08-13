RSU lamenta el fallecimiento de una trabajadora en la planta de residuos de Valdepeñas

LEER MÁS Fallece una trabajadora tras ser atropellada por su propio coche Valdepeñas

El Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de Ciudad Real lamenta profundamente el fallecimiento de una trabajadora en la planta de transferencia de Valdepeñas.

En un comunicado, el Consorcio expresa sus condolencias y su afecto por esta sensible pérdida a familiares, amigos y compañeros de la trabajadora, que llevaba más de 20 años ejerciendo sus servicios en el Consorcio con gran profesionalidad, entrega y dedicación.

Indicar también que ayer por la tarde se desplazaron al lugar del suceso el presidente del Consorcio Carlos Jesús Villajos, y el gerente, José Manuel Labrador, junto a otros trabajadores del RSU, que lamentaban el inesperado suceso.