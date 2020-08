Rodríguez (PP): “Ante el inicio del curso escolar el gobierno de Page se lava las manos y tira balones fuera"

El diputado regional del PP, Miguel Ángel Rodríguez, ha asegurado que a 24 horas de que comience el curso escolar, a estas alturas, las familias castellano-manchegas no tienen una idea clara de cómo comenzarán sus hijos el curso , y los centros docentes no saben qué medidas ha adoptado el Gobierno de Page para garantizar la vuelta segura a las aulas.

En este sentido , ha lamentado que la comparecencia de la consejera de Educación el pasado viernes en el Pleno de las Cortes Regionales haya sido un “fiasco ” y no haya aportado tranquilidad porque dijo lo mismo que hace dos meses.

Rodríguez ha afirmado “que en la mayoría de los centros de la región lo único que saben es que serán el mismo número de profesores y con las mismas ratios y llevan sin recibir instrucciones desde finales del curso pasado. ¿Han preguntado a los equipos directivos de los centros? ¿Saben cómo se sienten los profesionales?¿Saben cómo nos sentimos los padres?”

Afirma igualmente el diputado regional del pp, que no hay un protocolo claro, no se han incrementado las plantillas, más allá de cubrir las bajas y las jubilaciones, no se han bajado las ratios, se sigue discriminando a la educación concertada, cuando los padres que llevan a sus hijos a colegios concertados pagan impuestos como los demás, se olvidan de la educación especial y dejan sin pagar a las empresas de transporte que prestan el servicio de transporte escolar.

“Por si esto fuera poco y ante las dudas y los miedos de un curso escolar atípico se niegan a implantar la figura de la enfermera escolar cuando es una petición de los sindicatos de educación y colegio de enfermería de Castilla-La Mancha , por lo que no se trata de una ocurrencia del PP y por lo tanto Page no sólo está diciendo que no a propuesta del PP, sino que está diciéndole que no a una parte importante de la sociedad civil de Castilla-La Mancha”, asegura Miguel Ángel Rodríguez.

Para el diputado popular en las Cortes de CLM, “la única medida eficaz propuesta por el Gobierno de Page es que los escolares se laven las manos cinco veces al día. Más o menos lo que está haciendo Page y el PSOE con el inicio del curso escolar, lavarse las manos, al igual que en otros temas, como por ejemplo en la comisión de reconstrucción propuesta por el Partido Popular de CLM, el PSOE de Page se ha instalado en el no por el no.

CAMPAÑA DE VENDIMIA

En otro orden de cosas, el diputado del Grupo Popular en el Parlamento Regional también se ha referido a otro problema acuciante en estos momentos en las provincia de Ciudad Real como es el inicio de la vendimia, otro tema , en el que junto al inicio del curso escolar, el Gobierno de CLM tampoco ha mostrado una excesiva preocupación.

“ Tenemos que lamentar, ha dicho Miguel Ángel Rodríguez que el Gobierno Regional no haya atendido la petición de los viticultores de elaborar un protocolo sanitario y de seguridad y procurar precios justos para la uva. “ Esperemos que no haya problemas sanitarios y que el asunto de los precios se solvente de una manera justa porque va a llegar un momento que a los viticultores les va a costar más producir la uva que lo que van a cobrar por ella, y en este caso el Gobierno de Page tampoco debe mirar para otro lado y debería obligar a que se establecieran precios justos”.