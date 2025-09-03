Rocío Zarco, tras la dimisión de Marín: "No hay crisis de gobierno en la Diputación de Ciudad Real"

La portavoz del equipo de Gobierno del Partido Popular en la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco, ha asegurado que no hay crisis de gobierno en esta institución provincial tras la dimisión del diputado de Vox, Luis Alberto Marín.

Zarco ha manifestado que “no se ha roto el pacto de gobierno” entre PP y Vox y que la dimisión de Marín ha sido por motivos personales. Afirma que se trata de una decisión vinculada a Vox en la que el Partido Popular “no tiene nada que ver ni que decir.”

La portavoz popular recuerda que ya hubo una dimisión anterior “y no pasó nada” y señala que ahora el equipo de Gobierno va a continuar funcionando igual hasta que venga la persona que sustituya al diputado dimitido.

Dolores González podría ocupar el cargo de Marín

La siguiente en la lista que presentó Vox es Dolores González López, concejal en Bolaños de Calatrava, que podría ser la sustituta de Marín en la institución provincial.

Recordar que Vox rompió el pacto de Gobierno con el PP en el Ayuntamiento de Bolaños, cuyo alcalde, Miguel Ángel Valverde, es también el presidente de la Diputación.

Luis Alberto Martín, concejal en el Ayuntamiento de Ciudad Real, llevaba seis meses en la Diputación Provincial, sustituyó a su compañera Milagros Calahorra, también edil en el consistorio de la capital, y asumió las áreas de Promoción de Identidad y Tradiciones y también la de Deportes, además de ser el responsable del Diario Público Lanza.