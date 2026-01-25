Por la Guardia Civil y la Protectora Huellas

Rescatan 110 perros con señales de abandono en una finca de Puertollano desde 2024

La protectora Huellas de Puertollano (Ciudad Real) ha coordinado en la mañana de este domingo la retirada de otros once perros pertenecientes a una persona investigada por el Seprona de la Guardia Civil desde noviembre de 2024 por presunto maltrato y abandono animal.

Europa Press

Puertollano |

Uno de los perros rescatados.
Uno de los perros rescatados. | Huellas Puertollano

La protectora Huellas de Puertollano (Ciudad Real) ha coordinado en la mañana de este domingo la retirada de otros once perros pertenecientes a una persona investigada por el Seprona de la Guardia Civil desde noviembre de 2024 por presunto maltrato y abandono animal.

Según ha informado Huellas en un comunicado, el año pasado se retiraron 82 perros de esta finca, y la cifra de animales rescatados hasta la fecha se eleva a un total de 110.

Las mismas fuentes relatan que los animales recogidos este domingo se encontraban en condiciones "lamentables", sin comida y sin acceso adecuado a agua potable o con agua en mal estado. Uno de los perros presentaba una cadena que había quedado atrapada alrededor de una de sus patas, provocando una lesión importante que requiere atención veterinaria urgente.

Huellas muestra su agradecimiento a Ana y 'La Huella de Wonder' por su colaboración y por asumir esta parte de la intervención "en esta situación especialmente compleja, en la que la prioridad es garantizar la atención, recuperación y bienestar de los animales afectados". "Gracias también a Carlos por hacer el viaje hasta Puertollano para rescatar a estos once perros", subraya.

Huellas seguirá informando conforme avance el caso, "siempre con el máximo respeto al proceso en curso hacía este presunto maltratador de perros".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer