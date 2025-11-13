Esta promoción estará disponible del 14 al 18 de noviembre.

Renfe pone a la venta mañana billetes Avlo a un precio de 7 euros para viajar a Ciudad Real o Puertollano

Renfe pondrá a la venta mañana billetes a un precio de 7 euros para viajar en trenes Avlo entre Madrid, Ciudad Real, Puertollano, Villanueva de Córdoba, Córdoba, Sevilla, Puente Genil, Antequera y Málaga. Esta promoción estará disponible del 14 al 18 de noviembre.

Europa Press

Ciudad Real |

Tren Avlo
Tren Avlo | Europa Press

Renfe pondrá a la venta mañana billetes a un precio de 7 euros para viajar en trenes Avlo entre Madrid, Ciudad Real, Puertollano, Villanueva de Córdoba, Córdoba, Sevilla, Puente Genil, Antequera y Málaga. Esta promoción estará disponible del 14 al 18 de noviembre.

Los billetes adquiridos durante esta campaña permitirán viajar desde el 14 de noviembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026.

Cada día se ofrecerán plazas limitadas con dicha promoción en ambos sentidos del recorrido, con el fin de permitir a los viajeros acceder a la alta velocidad al mejor precio.

Los clientes que formen parte del programa Más Renfe Plata, Oro o Platino podrán acceder a las Salas Club de las estaciones, para disfrutar de una espera más cómoda.

La campaña comercial permite a los viajeros personalizar su billete con servicios adicionales como selección de asiento, equipaje extra, cambios y anulaciones, o la opción de viajar con mascota.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer