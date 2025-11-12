Reducción de un 42% de hectáreas afectadas por incendios forestales en la provincia de Ciudad Real

La delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha destacado la reducción del 42 por ciento de hectáreas afectadas por incendios forestales en la provincia ciudadrealeña en entre el 1 de enero y el 15 de octubre.

Blanca Fernández ha detallado que en ese periodo se han contabilizado 394 siniestros en total y el 86 por ciento se quedaron en conato, y “con tan sólo 609 hectáreas afectadas por los incendios” frente a las 1.026 del ejercicio anterior.

Eso significa que si bien el número de siniestros -conatos e incendios- ha aumentado un 51 por ciento, de los 261 de 2024 a los 394 en 2025, la superficie se ha reducido ese 42 por ciento señalado con anterioridad y que es acorde a la media de la última década, una eficacia que atribuye al tiempo de respuesta.

Por ello, las primeras palabras que ha pronunciado la delegada de la Junta han sido para “reconocer y agradecer el trabajo de los casi 600 profesionales que conforman el dispositivo de Infocam” en la provincia de Ciudad Real, como son bomberos forestales, agentes medioambientales y técnicos de extinción, sin olvidar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, policía local y protección civil.

Coordinación y eficacia

En su comparecencia junto delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Agustín Espinosa, y al jefe de servicio de Incendios Forestales en Ciudad Real, Juan Pedro García, Blanca Fernández ha manifestado que “es una evidencia que si trabajamos de forma coordinada y hombro con hombro, la lucha contra los incendios forestales es más eficaz”.

En este sentido, la delegada de la Junta ha trasladado otros dos mensajes. El primero, para resaltar que en Castilla-La Mancha “trabajamos los 365 días del año en esa lucha contra el fuego con 87 medios activos” de extinción en la provincia de Ciudad Real, y el segundo, que “somos una comunidad autónoma que invierte más en prevención que en extinción”.

Blanca Fernández durante la rueda de prensa | OC

La prevención es determinante

Por ello ha afirmado que en la lucha contra los incendios forestales “no hay fórmulas mágicas, y aunque el factor suerte es importante siempre, no debe ser determinante”, como sí lo es a su juicio la prevención, la rapidez en la respuesta y el dispositivo de medios tanto humanos como técnicos.

Precisamente con esta filosofía, Blanca Fernández ha recordado que en la región se invierten 116 millones de euros, 24 de ellos en la provincia de Ciudad Real, y con esa prioridad de destinar gran parte de la inversión a tareas de prevención, como así se ha hecho este año en más de 2.600 hectáreas, entre las que se incluyen 129 hectáreas a quemas prescritas y 24 a cortafuegos, además de la actuación en 157 caminos forestales.

Por su parte, el jefe de servicio de Incendios Forestales, Juan Pedro García, ha valorado los con buenos datos del cierre de la presente campaña pese a que se anticipaba “muy activa”, un resultado fruto del “músculo, la versatilidad y el despacho de medios” del dispositivo de Infocam, además de la conciencia ciudadana.

En cualquier caso, y para finalizar, García ha recordado que los medios siguen activos de modo preventivo en la provincia ciudadrealeña, motivo por el cual ha hecho un llamamiento a la prudencia, sobre todo tras constatarse un repunte de quemas de rastrojos en el medio natural que, recuerda, están prohibidas.