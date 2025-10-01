Quijote Maratón espera alcanzar 1.200 participantes en Ciudad Real

El próximo domingo, 19 de octubre, Ciudad Real acogerá un año más la celebración del XXIX Quijote Maratón, junto a la XIV Media Maratón y el X 10K, que esperan alcanzar la cifra conjunta de 1.200 corredores, un dato al que hay que sumar a los en torno a 3.000 participantes previstos para la Carrera Escolar.

Una gran fiesta del atletismo popular que será de nuevo uno de los grandes eventos deportivos de cuantos se celebran cada año en Castilla-La Mancha.

Así ha quedado patente durante la presentación, en la que el nuevo director de la prueba, Miguel Ángel Muñoz, ha adelantado que ya se han formalizado 800 inscripciones y que no es descabellado pensar en alcanzar esa cifra de los 1.200 antes del 12 de octubre, fecha en la que se cerrará la inscripción.

Para ello, Muñoz ha anunciado que este año se hace una apuesta decidida por el corredor popular, con atletas de 39 provincias españolas e incluso llegados de 6 países diferentes, además de España.

“Una de nuestras apuestas para este año ha sido invertir en comprar todos los productos de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha, mejorando así la bolsa del corredor con productos de calidad, y aunque ya hemos anunciado algunos de los artículos que se podrán encontrar en ella, sabemos que hay mucha expectación”, ha señalado el director de la prueba.

Para el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, que se anuncie la celebración un año más del Quijote Maratón es una gran noticia, ya que ha reconocido durante la presentación que “aunque la prueba estaba viviendo un momento álgido en cuanto a participantes, hemos pasado unos meses de dudas, y lo digo con la satisfacción de que estamos hoy aquí todas las administraciones y la Federación, hablando de un éxito que es la continuidad de esta prueba, del Quijote Maratón”, motivo por el que ha dado las gracias muy especialmente tanto al nuevo director como a Joaquín Lemos, persona implicada en la organización desde sus inicios.

Carrera Escolar

Además de las 3 distancias para adultos, la jornada se complementa con la Carrera Escolar, que cada año convoca a unos 3.000 niños y niñas tanto de la capital como de algunos pueblos de la provincia para redondear la fiesta, siendo “la más numerosa, una carrera no competitiva con la que pretendemos que la gente conozca y apoye el atletismo y los chicos puedan tener también ahí su parte de importancia”, tal y como ha reseñado el presidente de la Federación de Atletismo de Castilla-La Mancha, Olallo Fernández, que ha recordado además que ese día también se pondrá en juego el título de campeón regional de maratón en categorías absoluta y veteranos.

El acto de presentación ha contado con la presencia del veterano atleta popular sevillano Julio Molina como corredor invitado, además de la vicepresidenta de la Diputación Provincial, Patricia Saldaña, y del delegado de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, Agustín Espinosa.

También han asistido responsables de todos los clubes de atletismo de Ciudad Real que se han implicado en el mantenimiento de la prueba, junto a patrocinadores y representantes también del importante grupo de voluntarios, sin los que no sería posible la celebración de este gran evento deportivo.