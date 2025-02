El PSOE de Malagón asegura que cumplirá el acuerdo de gobierno hasta el final porque “la palabra dada es sagrada”

LEER MÁS Somos Malagón y PSOE rompen el pacto de gobierno en el Ayuntamiento y no se turnarán la Alcaldía

El PSOE de Malagón asegura que cumplirá hasta el final el acuerdo de gobierno que alcanzó en 2023 porque tiene claro que es un compromiso con los vecinos y vecinas del municipio, una valoración que se produce después de que la formación política Somos Malagón comunicara ayer por redes sociales su decisión unilateral de romper el pacto.

Por tanto, la primera teniente de alcalde, Justine Martín, ha pedido a la agrupación de electores de Somos Malagón “que cumpla con el acuerdo porque la palabra dada es sagrada y los pactos están para cumplirse; lo que no tiene sentido es que se rompa ahora cuando en pocos meses debería ser la alcaldesa”.

Abundando en este argumento, Martín se compromete a hacer todo lo posible por salvar el pacto de gobierno, ya que entiende que ha sido netamente positivo para Malagón. “Reconozco el trabajo desarrollado tanto por el alcalde como por los concejales de Somos Malagón, pero también quiero dejar claro que los concejales socialistas nos hemos dejado la piel con lealtad al equipo de gobierno y, lo que es más importante, a Malagón. De hecho, los argumentos que se han dado para romper el pacto no se sostienen”, ha sentenciado Martín.

Ha insistido Martín, “con el corazón en la mano, que los tres concejales socialistas hemos trabajado muchísimo para sacar adelante nuestras concejalías, por lo que ni Malagón ni nosotros merecemos esta situación”.

En este sentido, el PSOE quiere dejar claro que la prioridad total y absoluta es seguir trabajando por Malagón y su gente con la misma intensidad que lo ha hecho durante estos casi dos años que han supuesto grandes avances y mejoras. Como ejemplo citan la reciente obtención de más de 450.000 euros en políticas activas de empleo que darán oportunidades laborales a muchos malagoneros y malagoneras o los arreglos de la pista polideportiva del colegio Santa Teresa. En total, medio millón de euros.

El alcalde, Luis Carlos Segura, junto a los concejales de Somos Malagón y PSOE | OC

Según Martín “el único beneficiado de la ruptura sería el Partido Popular del señor Adrián Fernández, que dejó el ayuntamiento en la más profunda bancarrota, y no podemos dejar que el ayuntamiento vuelva a sus manos, ni ahora ni nunca, ya que lo terminaría de hundir”.

Por eso, Justine Martín apela a la responsabilidad del alcalde para retomar un pacto que no debería peligrar en ningún momento, al no haber razones objetivas para ello.

"Desolada y dolida en lo político y en lo personal"

En cuanto a las explicaciones ofrecidas por Somos Malagón, la también secretaria general del PSOE local no ha ocultado que está “desolada y dolida en lo político y en lo personal”, ya que se ha faltado a la verdad y se la ha humillado personalmente, pero tiende la mano para reconducir la situación, “y lo haré las veces que haga falta porque el interés general está por encima de cualquiera de nosotros”.

La dirigente socialista explica que los argumentos dados por Somos Malagón no se sostienen, ya que dos concejales (uno socialista y otro del grupo Somos Malagón) renunciaron a parte de sus competencias, “y lo que no puede ser es que en un caso se entienda como un acto de deslealtad y en el otro no”; los presupuestos no se han aprobado porque no nos han presentado ni siquiera un borrador para debatir, pero siempre quisimos impedir que, para equilibrar las cuentas, hubiera que despedir a decenas de trabajadores, como sugería Somos Malagón, ante la desesperada situación financiera provocada por el PP en las anteriores legislaturas”.

Martin insiste en sus argumentos aludiendo a que “no hemos perdido subvenciones por responsabilidad nuestra, y en demasiadas ocasiones no tenemos más información que la propia oposición para posicionarnos en algunos asuntos, por lo que resulta muy complicado apoyarlos a ciegas”.

A pesar de todo ello, el Grupo Socialista no tira la toalla, pues entiende que se puede y se debe mantener el acuerdo de legislatura que provocó la salida de Adrián Fernández de la alcaldía, abriendo así “una ventana de oportunidad para gobernar de otra manera y sacar a Malagón de la ruina”.