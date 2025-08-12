El PSOE de Las Labores presenta una moción de censura contra la alcaldesa del PP

El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Las Labores, Jaime Pavón, junto a tres concejales más del PSOE, ha presentado esta mañana en el registro del Ayuntamiento la moción de censura con la que pretenden recuperar la dignidad democrática y el gobierno del municipio, “porque así lo decidieron vecinos y vecinas y es justo que sea el proyecto socialista el que se siga llevando adelante en el pueblo; como así se ha estado haciendo hasta el pasado mes de abril”.

El Grupo Municipal Socialista recuerda que el PP llegó a la Alcaldía “por oportunismo”, aprovechándose de la situación que se generó tras el fallecimiento del alcalde socialista, Venancio Palancas, y el transfugismo de dos concejales que fueron elegidos bajo las siglas del PSOE y que pasaron a no adscritos, apoyando la investidura de la edil popular, según señala el PSOE en una nota de prensa.

No obstante, la moción de censura no busca la confrontación, sino “cumplir con el compromiso que el Partido Socialista tiene con los vecinos y vecinas que mayoritariamente votaron por nuestro proyecto. No hacemos más que recuperar la voz del pueblo”, apunta el portavoz socialista, Jaime Pavón, que se presenta ahora como candidato a la Alcaldía tras la moción de censura.

“No es justo que sigan gobernando quienes no fueron elegidos por el pueblo y que, además, no tienen un proyecto de gobierno que mire por el progreso de Las Labores y por el bienestar de vecinas y vecinos. Lo poco que han podido hacer hasta ahora es llevar a término proyectos que ya había iniciado el PSOE”, indica Pavón.

La moción será debatida en pleno a finales de agosto y, una vez que se formalice el cambio de gobierno, el PSOE de Las Labores retomará el trabajo iniciado en 2023 y los proyectos comprometidos con la ciudadanía en su programa electoral.