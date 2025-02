PSOE aplaude la ruptura con Vox en Ciudad Real: "La forma de gobernar de Cañizares no era la adecuada, se confundió"

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Sara Martínez, ha valorado positivamente la ruptura del pacto de gobierno entre Partido Popular y Vox.

Martínez ha manifestado en Onda Cero que era algo que el PSOE venía reclamando desde el inicio de la legislatura, “ya dijimos en su momento que la forma de gobernar del alcalde Francisco Cañizares permitiendo a Vox estar en las instituciones no era adecuada y además era un pacto innecesario por número de concejales porque no los necesitaba y porque se ha demostrado que el acuerdo no ha sido bueno para Ciudad Real”.

Según Martínez, el alcalde se confundió al permitir esta situación “y que se haya retrocedido en derechos, eliminado la unidad de violencia de género, generado inestabilidad y ha habido censura”.

A partir de ahora se abre un nuevo escenario político en el Ayuntamiento de Ciudad Real ya que el PP gobernaría sin mayoría absoluta.

En este sentido, Sara Martínez avanza que “el PSOE lo que quiere es permitir que la ciudad avance y que haya inversiones y aquí el Partido Popular nos va a encontrar siempre para mejorar Ciudad Real basado en la igualdad, los derechos y la diversidad”.

Asegura la portavoz socialista que el PSOE “va a ser responsable y va a pensar en lo mejor para los vecinos de Ciudad Real, se abre un nuevo tiempo sin contar con Vox en el equipo de Gobierno y vamos a pensar en el beneficio de la ciudad”.