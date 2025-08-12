La provincia de Ciudad Real incrementa casi un 7% el número de viajeros en el primer semestre del año

La delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha valorado el impulso y la fortaleza que está demostrando el sector turístico en esta provincia tras registrar el segundo mejor semestre de los últimos 17 años.

En concreto, y de acuerdo con los datos oficiales más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), Ciudad Real acumula 211.041 viajeros y 356.962 pernoctaciones en alojamientos hoteleros de enero a junio.

En cuanto a las cifras correspondientes al mes de junio, la provincia ciudadrealeña afronta la temporada veraniega con 40.934 viajeros y 69.165 pernoctaciones en ese mes, lo que supone un incremento interanual del 6,7 y del 5,2 por ciento, respectivamente.

Tras realizar este análisis estadístico, Blanca Fernández ha hablado de “un punto de inflexión en el dinamismo de nuestro sector turístico, que está evolucionando de un crecimiento moderado a un verdadero auge en estos últimos años tanto en el número de personas que vienen a visitar nuestro territorio como en el aumento de las noches de alojamiento”.

Incremento del 20% desde 2015

La mejor prueba de ello es el balance que dejan los diez años de Emiliano García-Page al frente de la Presidencia de Castilla-La Mancha. Y es que, entre 2015 y 2025 “hemos sido capaces de crecer más de un 20 por ciento en viajeros y pernoctaciones dentro de nuestro sector turístico, en el que estamos poniendo todo el empeño”.

De hecho, la delegada ha garantizado el respaldo institucional del Gobierno de Castilla-La Mancha al sector a través de un Plan Estratégico “ambicioso” que cuenta con 100 millones de euros, o de los Planes de Sostenibilidad Turística que están permitiendo dinamizar los municipios de la provincia de Ciudad Real con una inversión que supera los 19 millones de euros entre todos los proyectos”.

Y todo ello con unos objetivos muy claros, como son “generar inversiones en estos ámbitos, fomentar el aprovechamiento y conservación de todos los recursos que tenemos, que son muchos; contribuir a crear empleo; y dinamizar el medio rural a la par que frenamos la despoblación”.

La delegada de la Junta de Comunidades ha aprovechado para ‘vender’ los atractivos que ofrece la provincia de Ciudad Real, y en este sentido ha apuntado que “estas fechas estivales son un buen momento para conocer el patrimonio arquitectónico, la cultura, la naturaleza, las fiestas locales o las propuestas gastronómicas que atesoramos”.

Además, y para finalizar, Blanca Fernández ha destacado “el trabajo indispensable de todos los profesionales que se dedican a este sector económico que ha dado un salto cualitativo a la hora de ofrecer sus productos y servicios, un factor que, indudablemente, está contribuyendo a que nos superemos años tras año, y no me quiero olvidar de toda la gente acogedora que está sabiendo aprovechar como nadie las posibilidades que nos ofrece el turismo de interior y el turismo rural”.