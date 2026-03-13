En la provincia de Ciudad Real hay actualmente 274 agresores persistentes

La Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real ha guardado hoy un minuto de silencio en recuerdo de Dolores, de 58 años, asesinada en Miranda de Ebro (Burgos) en un nuevo caso de violencia de género, en el que también fallecieron su madre y una joven vecina de 23 años tras un incendio provocado en la vivienda. En el suceso resultaron además heridas cuatro personas, entre ellas dos menores de 7 y 11 años.

El subdelegado del Gobierno en la provincia, David Broceño, ha condenado “este terrible asesinato” y ha trasladado el pésame y el apoyo a las familias y al entorno de las víctimas. Con este crimen son ya 11 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2026, según los datos oficiales.

Situación en la provincia de Ciudad Real

En sus declaraciones, David Broceño ha explicado que el agresor contaba con antecedentes graves y era multirreincidente, aunque no estaba incluido en el sistema de seguimiento policial VioGén al no existir denuncia previa por parte de la víctima tras haber cumplido su condena.

Asimismo, ha querido poner el foco en la situación de la provincia de Ciudad Real, donde actualmente existen 274 agresores persistentes, es decir, hombres que han ejercido violencia contra más de una mujer.

“Aproximadamente uno de cada cuatro casos de seguimiento en el sistema VioGén corresponde a este tipo de agresores”, ha señalado.

El subdelegado ha destacado que el sistema VioGén 2 permite mantener a estos agresores dentro del radar de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, facilitando el seguimiento y permitiendo informar a las mujeres que denuncian cuando el agresor ha ejercido violencia anteriormente, para reforzar su protección.

Llamamiento a la denuncia y a la unidad institucional

Además, Broceño ha hecho un llamamiento a la unidad institucional y social para combatir la violencia machista, recordando que la denuncia es fundamental para activar los mecanismos de protección.

En este sentido, se ha subrayado que no es necesario que denuncie únicamente la víctima, sino que cualquier persona del entorno puede alertar de una situación de violencia a través del teléfono 016, un servicio gratuito y confidencial que funciona las 24 horas del día.