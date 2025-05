Prospera la moción de censura en Almagro y el nuevo alcalde es Francisco Ureña (PSOE)

El pleno del Ayuntamiento de Almagro ha aprobado la moción de censura presentada por el Partido Socialista y la Agrupación de Electores Por Almagro contra el alcalde, Francisco Javier Núñez, del Partido Popular. De esta forma, el nuevo primer edil es Francisco Ureña, del PSOE.

La moción de censura ha salido adelante con los votos a favor de los dos grupos que la propusieron, PSOE y Por Almagro, y en contra del equipo de Gobierno del PP y de una concejala no adscrita. De esta forma, PSOE y Por Almagro logran tener la mayoría absoluta en el pleno, con 7 concejales, frente a los 6 con los que contaba el hasta ahora equipo de Gobierno.

El nuevo alcalde de Almagro es el socialista Francisco Ureña, quien ha defendido la necesidad de presentar esta moción de censura y ha jurado el cargo tras el debate de la moción de censura.

En sus primeras palabras como nuevo alcalde, Ureña ha dicho que su objetivo es alcanzar acuerdos con todos los grupos.

Pleno del Ayuntamiento de Almagro | Onda Cero

El que hasta hace poco era el alcalde, el popular Francisco Javier Núñez, acusa a PSOE y Por Almagro de no haber dado explicaciones en los últimos días sobre la presentación de la moción de censura y se pregunta por qué este acuerdo no se alcanzó tras las pasadas elecciones municipales, y sí ahora.

Recuerda las importantes diferencias personales que desde hace muchos años han mantenido Francisco Ureña y Gerardo Galán.

Por su parte, el concejal de Por Almagro, Genaro Galán, que era socio del equipo de Gobierno del PP antes de que en abril se rompiera el pacto de gobierno, ha votado a favor de la moción de censura porque considera que no se podía seguir gobernando desde la mentira y la manipulación.

Mientras, la edil no adscrita, Concepción Ledesma, ha rechazado la moción de censura porque no responde al interés general, sino al interés personal, y acusa a Genaro Galán de impulsar esta moción con el PSOE mediante una maniobra que no sentido por ideas, coherencia ni ética.