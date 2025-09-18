Profesores del IES Juan de Ávila de Ciudad Real convocan una concentración para denunciar "el genocidio de Israel en Palestina"

Un grupo de profesores del claustro del Instituto Maestro Juan de Ávila de Ciudad Real han convocado una concentración pacífica para denunciar el genocidio que el Estado de Israel está cometiendo en Palestina.

Bajo el lema “Pasamos lista”, la concentración, a la que están llamados todos los docentes del IES, tendrá lugar el próximo lunes 22 de septiembre de 11:30 a 12:00 horas en la puerta principal del centro educativo.

El acto consistirá en la lectura ininterrumpida de algunos de los nombres de los más de 18.000 niños y niñas asesinados en Gaza, 28 al día, que no comenzarán el curso escolar 2025-2026, según datos de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de Naciones Unidas.

Uno de los profesores, Julio Carro, ha manifestado en Onda Cero que el objetivo es visibilizar y concienciar a la sociedad sobre lo que está sucediendo en Gaza y enviar un alegato en contra de todas las guerras y en favor de la paz.

En la concentración también habrá pancartas sobre la justicia social, los derechos humanos y la educación, todo ello acompañado con música de guitarra.

También se hará una "performance" con libros de texto quemados y una mesa con una vela.

El instituto señala en un comunicado que “este gesto simbólico de memoria y justicia pretende humanizar las cifras y recordar que detrás de cada número hay una vida inocente perdida y una familia destrozada”.

El grupo de profesores del claustro que han convocado la concentración indican que “no podemos guardar silencio ante una tragedia humana de tal magnitud”, y subrayan que “educar es alzar la voz ante la injusticia, es tomar partido por la paz y la palabra, por la defensa de los derechos de la infancia y los derechos humanos”.