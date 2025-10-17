Prisión provisional para el hombre detenido como presunto autor de la muerte de su hermano en Abenójar

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Puertollano, antiguo juzgado de primera instancia e instrucción, ha decreto prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre que fue detenido esta semana por su relación con la muerte de su hermano, cuyo cuerpo fue hallado en un domicilio de la localidad ciudadrealeña de Abenójar.

Decisión que ha adoptado la juez de guardia tras tomar declaración al detenido, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

En las diligencias previas abiertas tras los hechos ocurridos, se investiga la posible comisión de un delito de homicidio doloso con la agravante de parentesco.

Las diligencias siguen instruyéndose en sede judicial.

Los hechos tuvieron lugar esta semana cuando la Guardia Civil detuvo a este hombre como presunto autor de la muerte de su hermano, de 31 años de edad, tras una agresión con arma blanca en el domicilio donde ambos residían.

El cuerpo de la víctima fue encontrado por su madre en la tarde del martes en dicha vivienda, situada en la calle El Pilar.

Al día siguiente, el presunto autor de los hechos fue detenido cuando se encontraba en un establecimiento hostelero de Ciudad Real.

Las causas se están investigando y se sospecha que se produjeron tras una discusión entre ambos hermanos.