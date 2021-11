Los Presupuestos de Ciudad Real salen adelante con los únicos votos favorables del equipo de Gobierno

La alcaldesa, Eva Masías, ha cerrado el debate asegurando que son los mejores presupuestos para Ciudad Real, lo más ambiciosos y expansivos ya que crecen un 7,5%, lo más inversores y que están elaborados con responsabilidad, sin demagogias y dirigidos a las personas y las familias más desfavorecidas y a la recuperación económica y empresarial de la capital.

El concejal de Hacienda, Nicolás Clavero, ha defendido también las bondades del Presupuesto y ha asegurado que los vecinos no pagarán más en el recibo del IBI del año que viene, cuyo tipo impositivo baja del 0,80 al 0,79. Y si el Ayuntamiento tiene previsto recaudar un millón de euros más en concepto de este impuesto es porque se ha incrementado el número de viviendas.

Los grupos de la oposición han criticado los Presupuestos del próximo año. El Partido Popular considera que son continuistas y se han elaborado sin consenso y sin diálogo, según ha manifestado el portavoz del PP, Miguel Ángel Poveda.

La portavoz de Unidas Podemos, Nieves Peinado, ha dicho que estos Presupuestos nacen de espaldas a Ciudad Real porque han sido elaborados sin consenso y sin buscar acuerdos.

Por su parte, el concejal de Vox, Luis Blázquez, ha manifestado que son los Presupuestos del equipo de Gobierno pero son muy mejorables.

El Pleno ha aprobado los presupuestos de 2022 | OC

ENMIENDAS APROBADAS

En el Pleno también se han aprobado 19 enmiendas presentadas por la oposición por un valor de 100.000 euros. De las 31 que ha presentado Vox han sido aceptadas 12 por un valor de 15.000 euros. Y de las 44 de Unidas Podemos, 7 han salido adelante por un valor de 86.000 euros.

Sin embargo, las enmiendas del Partido Popular han sido rechazadas, un total de 42 por valor de 7,4 millones de euros, lo mismo que la enmienda a la totalidad del presupuesto que presentó esta formación.

RECHAZADAS LAS ALEGACIONES DE LOS EMPRESARIOS

Antes de la aprobación del presupuesto, el Pleno ha rechazado las alegaciones que presentaron varias organizaciones empresariales a la modificación de la ordenanza fiscal del Impuesto de Bienes Inmuebles. Los empresarios pedían reducir el tipo impositivo del IBI al menos al 0,78 el año que viene en lugar del 0,79.

El portavoz del PP, Francisco Cañizares, ha acusado al equipo de Gobierno de no ser sensible con los empresarios y autónomos y no ayudarles.

El concejal de Hacienda, Nicolás Clavero, le ha recordado a Cañizares que el Ayuntamiento ha ayudado a los empresarios con 2,5 millones de euros en los dos últimos años, además otras medidas como la supresión de la tasa de terrazas en 2020, su reducción al 50% para este año o la bajada del tipo del Impuesto de Vehículos Industriales.