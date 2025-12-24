El presidente de la Diputación de Ciudad Real subraya en su mensaje de Navidad el compromiso de la institución con los más vulnerables, la lucha contra la despoblación y la mejora de las comunicaciones y la conectividad

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, se ha dirigido a la ciudadanía de la provincia en su tradicional mensaje de Navidad, en el que ha puesto en valor el papel de la institución provincial como motor de cohesión, solidaridad y desarrollo, destacando una inversión histórica superior a los 75 millones de euros destinada a los ayuntamientos, la mayor cifra alcanzada hasta la fecha, un montante que a 31 de diciembre se habrá incrementado en 10 millones más.

Valverde ha utilizado como símbolo central de su intervención el Belén instalado este año en el Palacio Provincial, al que ha aludido como representación del “nacimiento de la esperanza”, un concepto que ha vinculado con la acción institucional y social de la Diputación.

En este sentido, ha señalado que durante 2025 se ha trabajado para “compartir recursos, iniciativas y oportunidades con toda una provincia que avanza, que crece y que queremos que sea cada vez más fuerte”. Y se ha detenido en el principal objetivo de la gestión: que todos los ciudadanos “se sientan protegidos y orgullosos” de formar parte de la provincia de Ciudad Real.

En este punto ha detallado algunas de las principales líneas de actuación desarrolladas a lo largo del último año, entre las que ha resaltado, además del apoyo económico sin precedentes a los ayuntamientos, el incremento de las ayudas a las entidades del tercer sector, con el fin de reforzar la atención a las personas más vulnerables, así como la apuesta continuada por la mejora de las comunicaciones, tanto físicas -especialmente carreteras- como digitales, como elemento clave para vertebrar el territorio y fijar población.

Valverde ha insistido en que todas estas políticas responden a una hoja de ruta clara, que no es otra que hacer de Ciudad Real “una provincia mejor para vivir, una provincia en la que quedarse”, una finalidad que ha definido como fundamental en la acción de gobierno de la Diputación Provincial.

De cara al futuro, el Valverde ha avanzado que en 2026 la institución mantendrá esta línea de trabajo e incluso incrementará las cantidades destinadas a estas políticas, reafirmando su voluntad de seguir compartiendo progreso y oportunidades con todos los municipios y con el conjunto de la ciudadanía.

Concluye el mensaje con una llamada al espíritu solidario propio de estas fechas, invitando a compartir la alegría de la Navidad con familiares y amigos, pero también a tener presente a quienes no atraviesan momentos fáciles. En este sentido, Valverde ha animado a la ciudadanía a acordarse de quienes más lo necesitan y a compartir con ellos “la esperanza que debe acompañar estas fechas”.