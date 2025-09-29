Policía Nacional acerca la expedición de DNI y pasaportes a todos los municipios de Ciudad Real con un nuevo vehículo VIDOC

El subdelegado del Gobierno de España en Ciudad Real, David Broceño, ha presentado hoy en Almagro el nuevo Vehículo Integral de Expedición de Documentación (VIDOC) de la Policía Nacional.

En el acto ha estado acompañado por el comisario principal y jefe de la Comisaría Provincial de Policía Nacional, Alberto Camacho, así como por representantes del Ayuntamiento de Almagro.

El subdelegado del Gobierno ha subrayado que “hoy presentamos un servicio que va a marcar un antes y un después en la forma de renovar el DNI y el pasaporte en la provincia: el VIDOC de la Policía Nacional”.

Este proyecto se enmarca en el Plan de Identidad Digital de la Dirección General de la Policía Nacional, orientado a reforzar los servicios públicos digitales para la ciudadanía y las empresas.

La nueva unidad, equipada con tecnología de última generación y desarrollada en colaboración con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, garantiza los máximos estándares de seguridad y permitirá la expedición de documentación en apenas diez minutos.

Además, David Broceño ha recordado que “en una provincia tan extensa como Ciudad Real, con más de 100 pueblos, renovar el DNI o el pasaporte significaba a menudo hacer muchos kilómetros hasta la comisaría más cercana. Para las personas mayores, con discapacidad o movilidad reducida, y también para quienes tienen dificultades de transporte o disponen de poco tiempo, era un obstáculo real”.

Vehículo VIDOC | OC

Entrega en un solo acto

Hasta ahora, los vecinos de los municipios sin comisaría necesitaban dos desplazamientos de las Unidades Móviles de Documentación: el primero para la toma de datos y el segundo para la entrega del documento. Con el vehículo VIDOC, la expedición y la entrega se realizarán en una única visita, incluyendo la actualización de certificados digitales del DNI.

El subdelegado ha destacado las ventajas prácticas de este nuevo servicio: “Igualdad real, porque quien vive en un pueblo pequeño tendrá el mismo servicio que quien vive en la capital; cercanía, ya no habrá que depender de que te lleven, gastar en transporte o perder un día entero; accesibilidad, pensado para quienes más lo necesitan; y modernización, porque el VIDOC no sólo expide y renueva DNI y pasaportes, sino que también permite activar o renovar los certificados digitales del DNI electrónico, ya que cuenta con un Puesto de Actualización de Documentación en el que pueden ser actualizados”.

Broceño ha afirmado que “este servicio representa una idea clara, cada vecino de Ciudad Real tiene los mismos derechos, viva donde viva. El Estado se pone en marcha para que ningún pueblo quede atrás. Con el VIDOC, la Oficina de documentación de identidad viaja sobre ruedas: el DNI y el pasaporte llegan a tu plaza, a tu barrio, a tu pueblo.

En Almagro presentamos algo más que un vehículo, presentamos una nueva forma de entender la igualdad, un Estado que se mueve donde está su gente”.

El subdelegado del Gobierno atiende a los medios de comunicación | OC

Complementará a los dispositivos PAD y la app MiDNI

Esta nueva unidad complementa a la reciente aplicación digital MiDNI junto con la instalación el pasado mes de mayo de los Puntos de Actualización de Documentación (PAD) en los municipios de Manzanares, Almadén, Daimiel, Bolaños de Calatrava, Piedrabuena, Socuéllamos y Villanueva de los Infantes.

Unidades que complementaban a las ya existentes en todas las comisarías de la Policía Nacional en Ciudad Real, Puertollano, Valdepeñas, Alcázar de San Juan y Tomelloso.

Estos dispositivos PAD acercan la administración a los entornos rurales y permiten que el ciudadano pueda realizar de forma rápida y sencilla, y sin cita previa, gestiones relacionadas con el DNI electrónico, como los cambios o consultas del PIN a través de huella dactilar, la renovación de los certificados digitales, validación de la autenticidad de documentos o el registro en la app MiDNI; una nueva aplicación digital que acredita nuestra identidad en las situaciones o trámites cotidianos como por ejemplo la recogida de un documento o paquetería, ejercer el derecho a voto o registrarse en establecimientos hoteleros, funciones que estarán operativas a partir del año 2026.