El pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real saca adelante el Plan de Movilidad Urbana Sostenible

El Ayuntamiento de Ciudad Real celebra hoy pleno ordinario correspondiente al mes de agosto. Una sesión que ha comenzado con la renuncia al acta, tal y como se había anunciado, del concejal y portavoz del grupo municipal Vox, Luis Alberto Marín.

Marín reconoce que lo ha pasado mal en esta legislatura, pero dice que se queda con los momentos buenos. En su despedida ha agradecido la labor de los trabajadores del Ayuntamiento y también ha tenido buenas palabras con los concejales de todos los grupos políticos.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, le ha dado las gracias a Marín en nombre de todo el municipio, ha destacado su labor, sobre todo cuando tenía responsabilidad en una concejalía antes de que se rompiese el pacto de Gobierno, y ha subrayado que es una persona simpática, agradable y cercana.

A la vez que Luis Alberto Marín oficializaba su renuncia en el pleno, ha tomado posesión Ignacio López Pastor Loarce como concejal del grupo socialista, que sustituye a Paula Artime, que renunció a su acta en el pleno del pasado mes de julio.

Aprobación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible

Por otro lado, el pleno ha sacado adelante el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), un documento del que después saldrá la ordenanza municipal relacionada con la zona de bajas emisiones que se va a implantar en Ciudad Real.

El plan ha sido aprobado solo con los votos a favor del equipo de Gobierno, mientras que el PSOE y Ciudadanos se han abstenido y Vox ha votado en contra.

El concejal de Movilidad, Miguel Hervás, ha manifestado que el objetivo del plan es hacer una ciudad más amable y accesible, mejorar la calidad del aire e impulsar el transporte público. Recuerda que la ley obliga a tener la zona de bajas emisores para aquellas localidades de más de 50.000 habitantes, una zona que se limitará a las calles peatonales.

Asegura que llevar al pleno el plan de movilidad es un trámite porque es necesario que fuera aprobado en sesión plenaria y no solo en Junta de Gobierno Local, como hizo el anterior equipo de Gobierno del PSOE y Cs.

Por su parte, el grupo socialista se ha abstenido porque, según ha dicho su portavoz, Sara Martínez, era necesario, a pesar de que no están de acuerdo al cien por cien con este documento.

Además, el equipo de Gobierno se ha comprometido ha estudiar las cinco alegaciones que el PSOE presentó a dicho plan. Ha dejado claro que no es un voto en blanco al PMUS, sino que es un voto de confianza.

El grupo de Ciudadanos también se ha abstenido. Su concejal, Eva Masías, recuerda que este plan no es del PP ya que fue el que se elaboró en la anterior legislatura. Critica que ahora el equipo de Gobierno vaya con prisas para que se apruebe antes de que termine el año porque de lo contrario el Ayuntamiento tendría que devolver 2,3 millones de euros.

Mientras, Vox ha votado en contra porque, según el concejal, Ricardo Chamorro, su grupo ha sido coherente y siempre se ha manifestado en contra de este plan. Considera que ha habido un idilio entre PSOE y PP y asegura que este documento es una imposición partidista y es injusto, ideológico e ilegal.

16 millones de superávit en 2024

Además, el pleno ha aprobado la cuenta general del presupuesto del año 2024 que cerró con un superávit de 16 millones de euros. El consistorio obtuvo el año pasado ingresos por 104 millones y gastos por 87 millones de euros.

El punto ha contado con el voto a favor del equipo de Gobierno y de Vox y la abstención del PSOE y Ciudadanos.