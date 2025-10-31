El Pleno aprueba con amplio respaldo la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones de Ciudad Real

El Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado, con un respaldo mayoritario, la Ordenanza Reguladora de la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE), un paso más hacia la implantación de una medida que busca cumplir con la legalidad vigente y avanzar en un modelo de movilidad sostenible adaptado a la realidad de la capital.

La propuesta, con incorporaciones de los grupos políticos, fue aprobada con los votos favorables de PP, PSOE, Ciudadanos y el edil no adscrito, y solo VOX votó en contra, lo que evidencia un clima de trabajo constructivo y orientado al consenso entre los distintos grupos municipales. Antes de su aprobación plenaria, el documento fue analizado por el Consejo de Movilidad, donde no se registraron votos en contra, a la que se sumaron los empresarios y agentes sociales del municipio.

El concejal de Movilidad, Miguel Hervás, ha mostrado su satisfacción por el respaldo obtenido y ha destacado el espíritu de colaboración alcanzado: “Estamos encantados de que los grupos se hayan sumado a esta propuesta. Este proyecto representa una forma distinta de afrontar la movilidad, apostando por las peatonalizaciones y por el fomento del transporte público, que contará con medidas gratuitas en los casos de mayor contaminación”.

Hervás ha subrayado que este proyecto de ordenanza nace “con el espíritu de cumplir la legalidad, pero adaptado a la realidad de Ciudad Real”, una ciudad con un tamaño, un tráfico y un ritmo de vida distintos al de las grandes capitales. En este sentido, señala que “no va a establecer restricciones genéricas para ningún vehículo en su Zona de Bajas Emisiones. Sólo limitará el acceso en momentos puntuales, cuando se registren niveles de contaminación elevados en los medidores de la calidad del aire que hay instalados en la ciudad”.

Asimismo, Hervás ha recalcado que “no será necesario cambiar de coche”, ya que la ordenanza incluye amplias moratorias y excepciones para garantizar que ningún vecino se vea perjudicado.

Durante el debate plenario, tanto el grupo municipal socialista como Ciudadanos manifestaron su apoyo a la propuesta, destacando que la ordenanza cumple con la legislación vigente y se ha elaborado desde la prudencia y el sentido común, adaptándose a la realidad de Ciudad Real. Ambos grupos coincidieron en señalar que se trata de una norma equilibrada, menos invasiva y que respeta plenamente los criterios de sostenibilidad, combinando la protección ambiental con la convivencia y la actividad económica de la ciudad

Tras su aprobación en el Pleno, el borrador de la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones se someterá ahora a información pública durante un periodo de 30 días hábiles a contar desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Durante este plazo, la ciudadanía, asociaciones y entidades interesadas podrán presentar las alegaciones o sugerencias que consideren oportunas, antes de la aprobación definitiva del texto por parte del Ayuntamiento de Ciudad Real.

PSOE asegura que logra mejoras en la ordenanza

El Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado hoy la Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), un texto que ha incorporado todas las propuestas presentadas por el Grupo Municipal Socialista durante el proceso de alegaciones. Para el PSOE, el resultado de esta aprobación demuestra que el trabajo riguroso, la disposición al diálogo y la defensa del interés general dan fruto cuando se actúa pensando en la ciudadanía.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sara Martínez, ha valorado positivamente que “las aportaciones que el PSOE presentó se hayan tenido en cuenta, mejorando un texto que nació sin consenso y que hoy es algo más justo, más claro y más transparente”.

Martínez ha recordado que el PSOE “defiende una Zona de Bajas Emisiones pensada para las personas, no contra ellas”, y ha insistido en que “nuestro objetivo siempre ha sido que esta ordenanza se aplicara con sensatez, con información y con garantías para los vecinos y vecinas”.

Entre los aspectos que el Grupo Socialista propuso y que han contribuido a mejorar el documento, destacan tres líneas fundamentales: claridad en el régimen sancionador, adaptando la aplicación de las sanciones a la realidad de Ciudad Real y evitando una traslación automática de los importes más altos previstos por la ley; transparencia y planificación ante episodios de contaminación, reclamando que se especifiquen los protocolos de activación de la Zona ZECA y proponiendo medidas de apoyo a la movilidad sostenible, como la gratuidad del transporte público en esos días y un verdadero Plan de Comunicación, para que la ciudadanía conozca con antelación qué es la ZBE, cómo se aplicará y qué beneficios reporta a la salud y a la calidad del aire.

“Desde el PSOE hemos hecho nuestro trabajo: estudiar el texto, analizar sus carencias y aportar soluciones. No se trata de bloquear ni de oponerse por sistema, sino de construir desde la responsabilidad. Y eso es lo que hemos hecho, defender una Ciudad Real más verde, más saludable y más habitable, pero también más informada y más justa”, ha afirmado Martínez.

La portavoz socialista ha reiterado que el Grupo Municipal Socialista “siempre estará dispuesto a dialogar y negociar cuando sea en favor de los vecinos y vecinas”, y ha lamentado que el Partido Popular optara en su momento por aprobar el borrador inicial “sin transparencia y sin participación”. Aun así, ha subrayado que “el PSOE ha demostrado que otra forma de hacer política es posible: desde la propuesta, el rigor y la escucha activa”.

“Hoy se aprueba una ordenanza mejor que la que el PP quiso imponer en solitario, y eso es fruto del trabajo del Grupo Socialista”, ha concluido Martínez. “Seguiremos vigilantes para que su

aplicación sea justa y eficaz, y para que la Zona de Bajas Emisiones sea realmente una herramienta para mejorar la vida de la gente, no un problema añadido para los vecinos y vecinas de Ciudad Real”.