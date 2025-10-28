La planta de Socuéllamos en la que se produjo una explosión tenía abierto un expediente sancionador por infracción grave

La delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha mostrado las condolencias del Gobierno de Castilla-La Mancha a la familia de la trabajadora fallecida en el accidente que se produjo ayer en una planta de tratamiento de residuos biosanitarios de Socuéllamos, deseando, asimismo, una pronta recuperación para los otros dos trabajadores que resultaron heridos.

“Quiero acordarme de ella y de su familia porque tienen que estar rotos de dolor y también a las familias de los dos heridos que están graves, a los que deseo lo mejor y que se puedan recuperar. Ojalá sea posible”, ha señalado Fernández.

La representante del Gobierno regional ha confirmado que desde la Junta ya se había inspeccionado la planta en varias ocasiones” y que “tenía abierto un expediente sancionador por infracción grave”. Por tanto, ha aclarado, “esta actividad no contaba con los parabienes del Gobierno de Castilla-La Mancha”.

Y que no solo eso, “sino que nos habían comunicado que iban a ampliar el volumen de producto a tratar y les dijimos que no les autorizábamos”. Además, “también nos comunicaron que iban a ampliar el plazo, puesto que es un proyecto de investigación, y también les dijimos que no” porque según ha aclarado, esta investigación ya estaba completada según el criterio técnico y, en todo caso, tenían que cumplir con una serie de medidas complementarias que ya se habían detectado como deficiencias en las actas de inspección y en el expediente sancionador.

Sobre las causas que provocaron el accidente ha señalado que “le corresponde a la Policía Judicial quien “deberá investigar, establecer cuáles han sido las causas y saber si ha habido algún tipo de negligencia o de producto que no debía estar allí”, mientras que, en relación con la licencia de apertura, ha advertido que “es competencia municipal”.

CCOO dice que en la empresa de Socuéllamos había un depósito con "niveles de toxicidad e inflamación muy altos"

El sindicato CCOO Ciudad Real ha pedido "celeridad" para poder esclarecer las causas del grave accidente laboral ocurrido este lunes en una planta de residuos sanitarios de Socuéllamos, que le ha costado la vida a una trabajadora de 51 años y ha causado heridas graves a otros dos compañeros.

Un varón de 31 años en estado crítico, que fue trasladado al Hospital de La Paz en Madrid, y otro de 58 en estado grave que permanece ingresado en el Hospital de Albacete, recuerda en nota el sindicato, que ha lamentado el siniestro.

"Todo, según las primeras pesquisas, debido a la explosión de un deposito que contenía productos químicos con unos niveles de toxicidad e inflamación muy altos", indica en nota de prensa.

El accidente ha ocurrido en una empresa del Grupo Athisa que lleva poco tiempo funcionando y en la que CCOO no tiene representación legal.

"No sabemos si había evaluación de riesgos laborales, si esa evaluación se ajustaba a la actividad real y si los trabajadores y trabajadoras tenían la formación adecuada o los equipos de protección necesarios. Puntos, todos estos, que deberá esclarecer la autoridad laboral a la que pedimos que se depuren todas las responsabilidades".

Desde CCOO se han puesto a disposición de la familia y de los trabajadores afectados para todo aquello que puedan necesitar, al tiempo que han recordado que las empresas son las responsables de velar por la salud y seguridad de sus plantillas.

El próximo viernes, 31 de octubre, a las 11.00 de la mañana el sindicato ha convocado una concentración "en señal de duelo y protesta frente" a las puertas de la sede de la patronal de Ciudad Real. CCOO pide a la ciudadanía que se sume.